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  4. Uyuşturucu başta olmak üzere pek çok suç kaydı var... Ancak elini kolunu sallaya sallaya kız yurduna girdi!

Uyuşturucu başta olmak üzere pek çok suç kaydı var... Ancak elini kolunu sallaya sallaya kız yurduna girdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 16:00
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Avcılar'da bulunan kız yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K. (29), öğrencilerin odasına girerek bazı eşyaları alırken daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup, arkadaşlık teklif etti. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

Uyuşturucu başta olmak üzere pek çok suç kaydı var... Ancak elini kolunu sallaya sallaya kız yurduna girdi!

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

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ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci cinsel taciz yurt
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