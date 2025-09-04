HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada araç içerisinde
20,45 gram uyuşturucu madde, 16 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan H.E., R.B.A. ve Ö.K. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'ın 'beyin yakan' mülakat sorusu gündem olduGoogle'ın 'beyin yakan' mülakat sorusu gündem oldu
Kurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istediKurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istedi

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu

G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...

G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.