Uyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçti, 47 bin lira ceza kesildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra direksiyon başına geçen sürücüye 47 bin TL idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.Edinilen bilgiye göre, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince Yozgat-Sarıkaya yolunda durdurulan sürücü F.B.’den şüphe üzerine alınan idrar ve kan numunesi Yozgat Şehir Hastanesi’ne gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince Yozgat-Sarıkaya yolunda durdurulan sürücü F.B.’den şüphe üzerine alınan idrar ve kan numunesi Yozgat Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Laboratuvar sonucuna göre esrar maddesi kullandığı tespit edilen sürücüye 47 bin 842 lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

(İHA)

