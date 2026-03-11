Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliye adli kontrol

Samsun’un Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri başta olmak üzere Ayvacık ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla üç ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan E.A., Y.Y., E.B.D., S.B., E.Ş., E.S., B.İ., F.K., M.L., S.Ş., D.A.A., C.T., Y.K., F.B. ve S.Y. isimli şüpheliler, Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.