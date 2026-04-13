Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 29 bin 232 sentetik ecza hap, 4,47 gram metamfetamin maddesi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız silah ve şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 3 şarjör, 17 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonuKütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Döviz bürosunda silahlı kavgada 1 kişi yaralandıDöviz bürosunda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

En Çok Aranan Haberler

