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Uyuşturucu operasyonunda tutuklandı, ‘Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa' dedi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarken "Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa" sözleri dikkat çekti.

Uyuşturucu operasyonunda tutuklandı, ‘Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa' dedi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 şahsa ait 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan aramalarda 2,85 gram metamfatemin, 41,39 gram kannabinoid, 30 adet sentetik ecza, 6 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler D.U., H.D. ve B.B., ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarken "Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa" sözleri ise dikkat çekti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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