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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanıklar hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talebi

Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sanıkların, 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanıklar hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talebi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde baz istasyonlarının olduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan üst ve ikamet aramasında 5 bin 447 adet sentetik ecza hapı, 29,83 gram skunk, 1 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.
Operasyonda B.S., Y.S., Ö.T., H.E. ve C.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.S., Y.S., Ö.T. ve H.E. tutuklandı, C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar hakkında, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar B.S., Y.S., Ö.T. ve H.E. ile tutuksuz yargılanan C.T. ve avukatlar katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak, ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan tutuklu sanıklar B.S., Y.S., Ö.T. ve H.E.’nin 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasını talep etti, diğer tutuksuz yargılanan sanık C.T.’nin de yeterli delil bulunamamasından beraatını istedi.
Duruşmada kendisini savunan Y.K., "Soruşturma safhasında samimi beyanlarda bulundum. Bu beyanlarımla dosyanın seyrini değiştirdiğime inanıyorum. Bu konuda yardımcı olduğumu düşünüyorum. Mahkemenizde bulunmuş olduğum samimi beyanlarımdan ötürü tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
Tutuklu sanık Ö.T. ise, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Ben, ecstasyi kullanmak için bulunduruyordum. Diğer kimyasal maddeler bana ait değildir, suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.
Tutuklu sanık H.E. de, "Üzerime atılan suçu işlediğime dair dosyada hiçbir kanıt yoktur. Aylardır tutukluyum. Çocuklarım bu tutukluluğumdan ötürü ayladır mağduriyet yaşamaktadır. Çocuklarım bakıma muhtaçtır, bakacak kimseleri yoktur. Aleyhime olan hususların uygulanmasını talep ederim. Üzerime atılan iddialar asılsızdır, tamamen uydurmadır. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.
Tutuklu sanık B.S. ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatını talep etti.
Tutuksuz yargılanan sanık C.T. ise hesabındaki para akışlarının iş dolayısıyla gönderilen paralardan kaynaklandığını belirterek suçsuz olduğunu söyledi.
Avukatlarda, mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verirken, avukatların talebi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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