HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi’ndeki bir bağ evine gidip uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar.

Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı
Çiğdem Sevinç

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi’ndeki bir bağ evine gidip uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahısları takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıElazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İBB'ye ikinci dalga operasyonda yeni gelişmeİBB'ye ikinci dalga operasyonda yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.