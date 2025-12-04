Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan Denizli Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA