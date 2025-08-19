HABER

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu suçlarından aranması bulunan kadın şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu’nca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahsın Adıyaman’da saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda C.S. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Adıyaman
Adıyaman
