Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu’nca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahsın Adıyaman’da saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda C.S. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)