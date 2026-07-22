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Uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrar ile 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada Silifke ilçesinde 2 şüpheli belirlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 923 gram kubar esrar, 650 gram kenevir tohumu, 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu ile 57 bin 750 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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