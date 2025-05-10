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Uyuşturucu ticareti yapmayı amaçlayan şüpheli jandarmadan kaçamadı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapacağı belirlenen ve aracında 280 gram bonzai ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu ticareti yapmayı amaçlayan şüpheli jandarmadan kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şüpheli şahsın Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak amacı ile Günyüzü İlçesi'ne götüreceği öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, bahse konu şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada 280 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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