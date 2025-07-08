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Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası! "Pişmanım"

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası! "Pişmanım"
Begüm Özkaynak

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 17 Ekim 2024 tarihinden itibaren tutuklu bulunan İ.Y.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticaretini yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne süren İ.Y. savunmasında; "İşlemiş olduğum suçun farkındayım. Vereceğiniz hükme de razıyım" dedi. Sanık avukatı ise İ.Y.’nin uyuşturucu ticareti yapmadığını, uyuşturucu kullandığını ifade ederek, tanık beyanlarında ifade edilenin aksine uyuşturucu satmadığını, uyuşturucu aldığını dile getirdi.
Son söz olarak 'Pişmanın' diyen İ.Y.; yapılan yargılama sonucunda 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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