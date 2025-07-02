HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucuyla yakalanan şahsın 2 yıl hapis cezası ortaya çıktı

Aksaray’da jandarmanın uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan şahsın, 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucuyla yakalanan şahsın 2 yıl hapis cezası ortaya çıktı

Aksaray’da jandarmanın uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan şahsın, 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Kimliği belirlenen B.S. isimli şahsı takibe alan ekipler bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. Merkezde bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 10 gram bonzai, 19 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 710 lira ele geçirildi.

Şüpheli B.S.’nin yapılan sorgulamasında, "Kullanmak için uyuşturucu veya madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dede ile torunun kahreden ölümü!Dede ile torunun kahreden ölümü!
Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldıLeman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı

Denizli'de arı sokması can aldı!

Denizli'de arı sokması can aldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.