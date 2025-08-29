Uyusuturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayın ardından M.D. ve Z.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

