Uzaya gönderilen virüsler değişti! Beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürütülen yeni bir deney, bakterileri enfekte eden virüslerin uzay ortamında beklenmedik biçimde evrimleştiğini ortaya koydu. Mikro yerçekimi koşullarında virüs–bakteri etkileşiminin değiştiği, sürecin daha yavaş ancak farklı bir yönde ilerlediği bildirildi.

Sedef Karatay

Araştırmacılara göre, Dünya’da bakterilerle virüsler arasında süregelen 'evrimsel yarış', uzayda farklı işliyor. Mikro yerçekimi, bakterilerin yapısını ve virüslerle temas biçimini değiştirerek alışılmış enfeksiyon süreçlerini sekteye uğratıyor. Bu ortamda virüsler görevini sürdürebilse de enfeksiyon süreci daha yavaş ve farklı bir seyir izliyor.

UZAYDA GENETİK DEĞİŞİM GÖZLENDİ

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki örnekleri Dünya’daki örneklerle karşılaştırdı. Sonuçlar, uzaydaki virüslerin enfeksiyon yeteneğini artırabilecek özgün genetik değişimler geliştirdiğini gösterdi. Aynı şekilde, uzaydaki E. coli bakterilerinin de virüslere karşı kendilerini koruyabilecek mutasyonlar biriktirdiği aktarıldı.

DÜNYA İÇİN UMUT VEREN SONUÇLAR

Araştırmacılar, uzayda ortaya çıkan bu değişimlerin Dünya’da yapılan ek deneylerde önemli bir potansiyel sunduğunu vurguladı. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan ve normalde antibiyotiklere dirençli olan bakterilere karşı daha etkili sonuçlar elde edildiği bildirildi.

"DAHA GÜÇLÜ TEDAVİLER GELİŞTİREBİLİRİZ"

Çalışmanın yazarları, "Uzay, virüsler ve bakteriler arasındaki etkileşimi kökten değiştiriyor. Bu uyum süreçlerini inceleyerek, Dünya’da daha güçlü tedaviler geliştirebildik" ifadelerini kullandı.

University of Wisconsin–Madison öncülüğünde yürütülen araştırmanın bulguları, bilim dünyasının saygın dergilerinden PLOS Biology’de yayımlandı. Uzmanlar, uzayda yapılan bu tür çalışmaların gelecekte antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarla mücadelede yeni kapılar aralayabileceğini belirtti.

