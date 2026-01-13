Uzayda hastalanmıştı! Kim olduğu ve ne yaşadığı sır gibi saklanıyor: İşte eve dönüş takvimi

Amerikalı Michael Fincke ve Zena Cardman ile Japonya'dan Kimiya Yui ve Rusya'dan Oleg Platonov'dan oluşan Crew-11 ekibi, geçen yılın Ağustos ayında ISS'e gitmişti. Ekibin önümüzdeki ay ise Dünya'ya dönmesi planlanıyordu. Ancak NASA, astronotlardan birindeki tıbbi bir durum nedeniyle görevi planlanandan önce kesmek zorunda kaldı.

"CİDDİ BİR TIBBİ DURUM"

NASA, tıbbi sorunla ilgili ise herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetmiş ve hangi astronotun etkilendiğini açıklamamıştı. Ancak yakın zamanda göreve gelen NASA Başkanı Jared Isaacman, sorunu "ciddi bir tıbbi durum" olarak nitelendirmiş ve görevi kısa kesme kararını bizzat kendisinin verdiğini eklemişti. NASA, astronotun durumunu ise "stabil" olarak tanımlamıştı.

CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Digital Trends'in haberine göre; SpaceX Crew-11 ekibi, SpaceX Crew Dragon kapsülüyle gerçekleştirecekleri eve dönüş uçuşu öncesinde yapılan komuta devir teslim töreni için canlı yayında yer aldı.

Canlı yayın sırasında 7 ISS sakininin tamamı konuşurken, Cardman bu olağandışı duruma değindi.

İlk yörünge görevinde olan Cardman canlı yayında, "Ayrılış zamanlamamız beklenmedik bir durum. Ancak beni şaşırtmayan şey, bu ekibin birbirine yardım etmek ve birbirine göz kulak olmak için bir aile gibi nasıl kenetlendiğiydi; buna yerdeki ekiplerimiz de fazlasıyla dahil. Tüm bu keşif gezisi, tüm bu yolculuk boyunca inanılmaz bir destek oldunuz." ifadelerini kullandı.

İŞTE EKİBİN DÖNÜŞ PLANI

NASA ve SpaceX, Crew Dragon'un uzay istasyonundan ayrılması için 14 Ocak Çarşamba günü Doğu Zaman Dilimi (ET) ile 17.00'yi hedefliyor. Eğer bu programa sadık kalınırsa, mürettebat 15 Ocak Perşembe günü ET ile yaklaşık 03.40'ta Kaliforniya açıklarına iniş (suya iniş) yapacak.

NASA, iniş bölgesindeki hava durumunu izlediğini ve koşulların kötüleşmesi tahmin edilirse zamanlamayı ayarlayacağını belirtti.