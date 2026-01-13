HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Uzayda hastalanmıştı! Kim olduğu ve ne yaşadığı sır gibi saklanıyor: İşte eve dönüş takvimi

NASA, SpaceX'in Crew-11 ekibinin, adını açıklamadığı astronotlarından birindeki tıbbi bir durum nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) erken dönmesi yönünde karar almıştı. Bu olay, NASA'nın bir sağlık sorunu nedeniyle bir mürettebat üyesini zamanından önce eve getirmeye karar verdiği ilk vaka olma özelliğini taşırken, ekibin eve dönüş takvimi de ortaya çıktı.

Uzayda hastalanmıştı! Kim olduğu ve ne yaşadığı sır gibi saklanıyor: İşte eve dönüş takvimi
Enes Çırtlık

Amerikalı Michael Fincke ve Zena Cardman ile Japonya'dan Kimiya Yui ve Rusya'dan Oleg Platonov'dan oluşan Crew-11 ekibi, geçen yılın Ağustos ayında ISS'e gitmişti. Ekibin önümüzdeki ay ise Dünya'ya dönmesi planlanıyordu. Ancak NASA, astronotlardan birindeki tıbbi bir durum nedeniyle görevi planlanandan önce kesmek zorunda kaldı.

"CİDDİ BİR TIBBİ DURUM"

NASA, tıbbi sorunla ilgili ise herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetmiş ve hangi astronotun etkilendiğini açıklamamıştı. Ancak yakın zamanda göreve gelen NASA Başkanı Jared Isaacman, sorunu "ciddi bir tıbbi durum" olarak nitelendirmiş ve görevi kısa kesme kararını bizzat kendisinin verdiğini eklemişti. NASA, astronotun durumunu ise "stabil" olarak tanımlamıştı.

CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Digital Trends'in haberine göre; SpaceX Crew-11 ekibi, SpaceX Crew Dragon kapsülüyle gerçekleştirecekleri eve dönüş uçuşu öncesinde yapılan komuta devir teslim töreni için canlı yayında yer aldı.

Canlı yayın sırasında 7 ISS sakininin tamamı konuşurken, Cardman bu olağandışı duruma değindi.

Uzayda hastalanmıştı! Kim olduğu ve ne yaşadığı sır gibi saklanıyor: İşte eve dönüş takvimi 1

İlk yörünge görevinde olan Cardman canlı yayında, "Ayrılış zamanlamamız beklenmedik bir durum. Ancak beni şaşırtmayan şey, bu ekibin birbirine yardım etmek ve birbirine göz kulak olmak için bir aile gibi nasıl kenetlendiğiydi; buna yerdeki ekiplerimiz de fazlasıyla dahil. Tüm bu keşif gezisi, tüm bu yolculuk boyunca inanılmaz bir destek oldunuz." ifadelerini kullandı.

İŞTE EKİBİN DÖNÜŞ PLANI

NASA ve SpaceX, Crew Dragon'un uzay istasyonundan ayrılması için 14 Ocak Çarşamba günü Doğu Zaman Dilimi (ET) ile 17.00'yi hedefliyor. Eğer bu programa sadık kalınırsa, mürettebat 15 Ocak Perşembe günü ET ile yaklaşık 03.40'ta Kaliforniya açıklarına iniş (suya iniş) yapacak.

NASA, iniş bölgesindeki hava durumunu izlediğini ve koşulların kötüleşmesi tahmin edilirse zamanlamayı ayarlayacağını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amasya’da 62 köy yolu ulaşıma kapalıAmasya’da 62 köy yolu ulaşıma kapalı
Bolu güne karla uyandıBolu güne karla uyandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Uluslararası Uzay İstasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.