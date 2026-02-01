HABER

Üzerinde "500 dolar" yazıyordu ama... Bu Apple çeki tam 2,4 milyon dolara satıldı!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976'da imzalanan "1 Numaralı" çek, açık artırmada 2,4 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Apple resmen kurulmadan kısa süre önce yazılan 500 dolarlık bu çek, böylece orijinal değerinin tam 4.800 katına alıcı bulmuş oldu.

Enes Çırtlık

Bugün trilyon dolarlık piyasa değeri olan ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın tarihindeki en önemli finansal belgelerden biri yeni sahibini buldu.

DEĞERİNİN 4.800 KATINA SATILDI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple'ın kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından imzalanan 500 dolarlık bir Apple çeki, düzenlenen açık artırmada 2,4 milyon dolara alıcı buldu. Bu fiyat, çekin orijinal değerinin tam 4.800 katı.

Üzerinde "500 dolar" yazıyordu ama... Bu Apple çeki tam 2,4 milyon dolara satıldı! 1
(Fotoğraf: RR Auction)

500 dolarlık çek, "No. 1" ibaresini taşıyor ve 16 Mart 1976 tarihli. Yani Apple Computer'ın 1 Nisan 1976'daki resmi kuruluşundan sadece birkaç hafta önce düzenlenmiş.

Üzerinde "500 dolar" yazıyordu ama... Bu Apple çeki tam 2,4 milyon dolara satıldı! 2


(Fotoğraf: RR Auction)

ÇEK KİME, NEDEN VERİLMİŞ?

Çek, Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın Apple'ın ilk banka hesabını açmasından kısa bir süre sonra, baskılı devre kartı tasarımcısı Howard Cantin'e verilmiş. Cantin, Wozniak'ın Apple-1 şemasını üretilebilir bir baskılı devre kartına dönüştürmekten sorumluydu ve bu çalışma Apple'ın ilk ticari ürününe giden yolu açmıştı.

