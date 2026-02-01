Üzerinde "500 dolar" yazıyordu ama... Bu Apple çeki tam 2,4 milyon dolara satıldı!

Bugün trilyon dolarlık piyasa değeri olan ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın tarihindeki en önemli finansal belgelerden biri yeni sahibini buldu.

DEĞERİNİN 4.800 KATINA SATILDI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple'ın kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından imzalanan 500 dolarlık bir Apple çeki, düzenlenen açık artırmada 2,4 milyon dolara alıcı buldu. Bu fiyat, çekin orijinal değerinin tam 4.800 katı.



(Fotoğraf: RR Auction)

500 dolarlık çek, "No. 1" ibaresini taşıyor ve 16 Mart 1976 tarihli. Yani Apple Computer'ın 1 Nisan 1976'daki resmi kuruluşundan sadece birkaç hafta önce düzenlenmiş.

ÇEK KİME, NEDEN VERİLMİŞ?

(Fotoğraf: RR Auction)

Çek, Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın Apple'ın ilk banka hesabını açmasından kısa bir süre sonra, baskılı devre kartı tasarımcısı Howard Cantin'e verilmiş. Cantin, Wozniak'ın Apple-1 şemasını üretilebilir bir baskılı devre kartına dönüştürmekten sorumluydu ve bu çalışma Apple'ın ilk ticari ürününe giden yolu açmıştı.