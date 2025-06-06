HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üzerine benzin döküp kendini yakacaktı! İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

İçerik devam ediyor

İstanbul'da bu sabah hem kendini hem iş yerini benzin döküp yakmak isteyen kadın panik yaşattı. Eski iş yerinden parasını alamadığını iddia eden kadın zar zor ikna edildi. Panik anları kameraya da yansıdı.

Pendik'te eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polisin ikna ettiği kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

1

"PARAMI VERMEDİLER" DEYİP YAKMAKLA TEHDİT ETTİ

Olay, saat 10.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

2

Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti.

3

POLİS 1 SAATTE İKNA ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4

Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü.

5

6

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 3 zanlı gözaltına alındıTekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 3 zanlı gözaltına alındı
Bolu'da acemi kasaplar acil servisin yolunu tuttuBolu'da acemi kasaplar acil servisin yolunu tuttu

Anahtar Kelimeler:
Pendik işyeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi

AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.