Üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evine girdiği sırada, üzerine üst kattaki beton korkuluk düşen M.O. (14) yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Barış Mahallesi 1856’ncı Sokak’taki 4 katlı apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın bodrum katında yaşayan ailenin çocuğu M.O., evine girdiği sırada üst kattaki beton korkuluk devrilerek, üzerine düştü.

YAKINLARIN YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

Yakınlarının yardımıyla M.O., beton korkuluğun altından çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından M.O., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Gebze çocuk
