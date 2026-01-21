HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üzerine sıcak su dökülen çocuk için seferberlik

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.

Üzerine sıcak su dökülen çocuk için seferberlik

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Göldüzü köyünde meydana gelen olayda, üzerine sıcak su dökülen H.E. yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgenin arazi şartları ve ulaşım zorluğu nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Üzerine sıcak su dökülen çocuk için seferberlik 1

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaralı çocuk bulunduğu yerden alınarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üzerine sıcak su dökülen çocuk için seferberlik 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemer’de 2025’te 7 bin 111 ton atık toplandıKemer’de 2025’te 7 bin 111 ton atık toplandı
Happy Village: Harvest Farm ile tarayıcıda çiftlik simülasyonu deneyimi!Happy Village: Harvest Farm ile tarayıcıda çiftlik simülasyonu deneyimi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.