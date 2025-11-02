HABER

Üzerlerinden 95 gram altın çıktı! Kuyumcuların kabusu olan aile böyle yakalandı

İki kardeş ile anneleri kuyumcuların kabusu oldu. Iğdır'da üç farklı kuyumcuya sahte altın satan şüpheliler ihbar edilmelerinin ardından çok geçmeden yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 95 gram altınla yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

Üzerlerinden 95 gram altın çıktı! Kuyumcuların kabusu olan aile böyle yakalandı
Hazar Gönüllü

Iğdır'da sahte altın operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı, anne ve iki kardeş suçüstü yakalandı.

IĞDIR'DA ÜÇ KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATTILAR

Edinilen bilgiye göre; ihbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri, "Iğdır'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satıldığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, üç farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın satan şüphelilerin aynı araçla Kars istikametine doğru seyir halinde oldukları belirlendi.

Üzerlerinden 95 gram altın çıktı! Kuyumcuların kabusu olan aile böyle yakalandı 1

AYNI ARAÇLA KARS'TA YAKALANDILAR

Iğdır KOM ekiplerinin Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile kurduğu koordinasyon sonucu, tespit edilen araç Kars’ta durdurularak anne, ağabey ve kardeşten oluşan 3 şüpheli yakalandı.

ÜZERLERİNDEN 95 GRAM ALTIN ÇIKTI

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 95 gram altın ve 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

Üzerlerinden 95 gram altın çıktı! Kuyumcuların kabusu olan aile böyle yakalandı 2

BAŞKA İLLERDE DE SAHTE ALTIN SATILMIŞ

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır'a getirilen şüpheliler hakkında "Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, Kars ve çevre illerdeki kuyumculara da benzer yöntemlerle sahte altın satıldığına yönelik bilgiler üzerine çalışmaların titizlikle sürdüğünü, soruşturmanın genişletildiğini bildirdi.

(İHA)

