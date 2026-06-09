Uzman Diyetisyen uyardı: Yaz aylarında öğün saatlerine dikkat

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte beslenme alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Melike Gençay, öğünlerin gün içindeki dağılımının sağlıklı bir beslenme düzeni açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençay, “Sıcak havalarda beslenme düzeni yalnızca tüketilen besinlerle değil, öğün saatleriyle de yakından ilişkili. Özellikle kahvaltının atlanmaması, ana öğünlerin çok geç saatlere bırakılmaması ve gün boyunca yeterli sıvı tüketilmesi oldukça önemli” dedi.

Geç saatlerde tüketilen ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerin sindirim sistemi üzerinde ek yük oluşturabileceğini belirten Gençay, “Yaz döneminde daha hafif, dengeli ve kişinin ihtiyaçlarına uygun öğünleri tercih etmek günlük yaşam konforunu artırmaya yardımcı olur” diye konuştu.

Su tüketiminin de yaz aylarında beslenme planının önemli bir parçası olduğunu kaydeden Gençay, sıvı alımının gün içine yayılması gerektiğini ifade etti.

Şekerli, gazlı ve yüksek kalorili içeceklerin suyun yerini tutmadığını belirten uzman diyetisyen, yeterli su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Her bireyin yaşı, sağlık durumu, günlük aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının farklılık gösterdiğini hatırlatan Uzm. Dyt. Melike Gençay, yaz aylarında sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturabilmek için kişiye özel değerlendirme yapılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: DHA