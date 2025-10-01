Uzman doktor nedir, hangi branşlarda bulunur?

Asistan doktorlar ya da tıp asistanları, özel bir alanda eğitimlerine devam edebilmek için muayenehanelerde ya da hastanelerde çalışırlar. Bu süreç içinde asistan olarak çalışırlar ve uzman doktorların denetimleri altında çeşitli sağlık hizmetleri verirler. Daha sonraki süreçte de uzman doktor olma yolunda gerekli adımları tamamlarlar.

Uzman doktor nedir? Doktor çeşitleri nelerdir?

Uzmanlık dallarını seçen doktor adayları asistanlık sürecinin ardından gerekli sınavları tamamlayarak uzmanlık unvanlarını alabilirler. Herhangi bir tıp alanında normal tıp eğitiminin üzerine eğitim alan ve bu daldaki sınavları tamamlayan kişiler uzman doktor ya da uzman hekim olarak anılırlar.

Farklı alanlarda çeşitli uzmanlık dallar bulunmaktadır. Normal uzmanlık sürecinin üzerinde daha özel alanlarda ileri eğitim görmek amacı ile üst ihtisas alanları da yer almaktadır. İhtisas alanına bağlı olarak hastaların mevcut hastalıklarının tansını koymak ve bu hastalıkları tedavi etmek sorumluluklarına sahip olan kişiler uzman doktor olarak kabul edilirler. Uzman doktorların bazı görev ve sorumlulukları şunlardır:

Poliklinik hizmetlerini yürütmek

Hastalara ve hasta yakınlarına tanı ve tedavi süreçlerini açıklamak

Hastaların, uzmanlık alanı dahlinde tedavi ve muayenelerini sağlamak

Konulacak teşhise yönelik gerekli testleri istemek

Cerrahi işlem öncesi ve sonrasında hastaların takibini yapmak

Uzman doktor hangi branşlarda bulunur?

Doktor olan ve bu alanda eğitimler alan kişiler çeşitli uzmanlık dallarını seçerek mesleklerinde ilerleyebilirler. Uzman doktor unvanını almış olan kişilerin branşlarından bazıları şunlardır: