HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Uzman doktor nedir, hangi branşlarda bulunur?

Farklı tıp alanlarında uzmanlık edinmek isteyen kişiler, altı yıllık tıp fakültelerini bitirdikten sonra belli bir süreçten daha geçmek durumundadırlar. Okuldan sonraki bu süreçte kişiler sağlık kuruluşlarında stajyer doktor ya da asistan doktor olarak anılır ve seçtikleri alanlarda deneyim kazanma imkanı bulurlar.

Uzman doktor nedir, hangi branşlarda bulunur?
Ferhan Petek

Asistan doktorlar ya da tıp asistanları, özel bir alanda eğitimlerine devam edebilmek için muayenehanelerde ya da hastanelerde çalışırlar. Bu süreç içinde asistan olarak çalışırlar ve uzman doktorların denetimleri altında çeşitli sağlık hizmetleri verirler. Daha sonraki süreçte de uzman doktor olma yolunda gerekli adımları tamamlarlar.

Uzman doktor nedir? Doktor çeşitleri nelerdir?

Uzmanlık dallarını seçen doktor adayları asistanlık sürecinin ardından gerekli sınavları tamamlayarak uzmanlık unvanlarını alabilirler. Herhangi bir tıp alanında normal tıp eğitiminin üzerine eğitim alan ve bu daldaki sınavları tamamlayan kişiler uzman doktor ya da uzman hekim olarak anılırlar.

Farklı alanlarda çeşitli uzmanlık dallar bulunmaktadır. Normal uzmanlık sürecinin üzerinde daha özel alanlarda ileri eğitim görmek amacı ile üst ihtisas alanları da yer almaktadır. İhtisas alanına bağlı olarak hastaların mevcut hastalıklarının tansını koymak ve bu hastalıkları tedavi etmek sorumluluklarına sahip olan kişiler uzman doktor olarak kabul edilirler. Uzman doktorların bazı görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Poliklinik hizmetlerini yürütmek
  • Hastalara ve hasta yakınlarına tanı ve tedavi süreçlerini açıklamak
  • Hastaların, uzmanlık alanı dahlinde tedavi ve muayenelerini sağlamak
  • Konulacak teşhise yönelik gerekli testleri istemek
  • Cerrahi işlem öncesi ve sonrasında hastaların takibini yapmak

Uzman doktor hangi branşlarda bulunur?

Doktor olan ve bu alanda eğitimler alan kişiler çeşitli uzmanlık dallarını seçerek mesleklerinde ilerleyebilirler. Uzman doktor unvanını almış olan kişilerin branşlarından bazıları şunlardır:

  • Fizyoloji
  • Anatomi
  • Genel Cerrahi
  • Geriatri
  • Nöroloji
  • İç Hastalıkları
  • Kardiyoloji
  • Spor Hekimliği
  • Radyoloji
  • Tıbbi Biyokimya
  • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
  • Aile Hekimliği
  • Adli Tıp
  • Acil Tıp
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi
  • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  • Eğidemiyoloji
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'
Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"

Anahtar Kelimeler:
Doktor uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.