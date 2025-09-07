HABER

Uzman isim Balıkesir depremleriyle ilgili uyarıda bulundu: Ölü faylar dirildi, deprem fırtınası sürecek

Balıkesir beşik gibi! Balıkesir Sındırgı'da peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. 10 Ağustos tarihli 6.1 büyüklüğündeki depremin dağlık alandaki ölü fayları tetiklediğini söyledi. Bugün yaşanan depremlerin neyden kaynaklandığını da açıkladı. İşte detaylar...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklama yayınladı.

Prof. Dr. Sözbilir, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.

"FAYLAR YENİDEN AKTİF OLDU"

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

  • 10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır.

  • Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Öte yandan bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

