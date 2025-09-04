MYNET ÖZEL | Uzman isim Google'ın çöküşünü anlattı! VPN kullananlar ortaya çıkardı: "Bazı ülkelerde..."

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, yaşadığı erişim sorunu ile gündemde. Kullanıcılar mail atmak, video izlemek veya arama yapmak için Google servislerini kullanamadı. Dev şirketin yapacağı açıklama ve olayın nedeni merak konusu olurken Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, olayın bilinmeyenlerini MYNET İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'e anlattı.

"HEM KURUMSAL HEM DE BİREYSEL ETKİLEDİ"

Demircan, "Bütün Gmail ve Gmail'e bağlı servisler durdu. Yani bu sitelere erişim sağlanamadı. Bu durum Gmail'i hem kurumsal manada hem de bireysel anlamda kullanan tüm kullanıcıların tamamını etkiledi. Şu an ne maillere ne de doğrudan erişim sağlanamıyor." diyerek durumu özetledi.

BAZI ÜLKELERİ KAPSIYOR OLABİLİR

Demircan sözlerinin devamında, "Bazı kullanıcılar VPN erişimiyle dışarıdan bağlanabildiğini keşfettiler. Bu durumda bazı ülkelerde çalıştığı bazı ülkelerde ise çalışmadığı gibi bir sonuç çıkartabiliriz. Şu an tüm globalde sorun var diyemeyiz ama bazı ülkeleri kapsayan bir sorun olabilir. Google'dan açıklama gelmeden nedenini bilemeyiz." şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’DEKİ SUNUCULARA YÖNELİK BİR SALDIRIDAN SÖZ EDEBİLİRİZ’

Öte yandan Ekol TV canlı yayınına bağlanan Siber Güvenlik Uzmanı Emre Özcan da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda internet kesintileri de yaşanıyor özellikle dönemsel olarak bunu görebiliyoruz. Bu tabi sunuculara yapılan saldırılarla alakalı bir durum. Türkiye üzerinde yoğunlaşan bir siber saldırı trafiğini görebiliyoruz çünkü genel olarak tüm sunucularda sorun yaşanıyor. Sadece belli uygulamalarda değil Türkiye’de bulunan sunucularda da sorun var. O yüzden Türkiye’deki sunuculara yönelik bir saldırıdan da söz edebiliriz.”