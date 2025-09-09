HABER

Uzman isim uyardı: Boynunuzdaki belirtiyi göz ardı etmeyin! 'Ciddi hastalığın habercisi'

Boyundaki şişlikler, basit bir enfeksiyon belirtisi olabileceği gibi ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Seven, boyunda sonradan fark edilen her türlü kitlede erken tanının önemine dikkat çekti. En sık nedenin enfeksiyonlar olduğunu belirten Prof. Dr. Seven, ancak bazı vakalarda tümör gibi ciddi tanıların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Boynunuzda fark ettiğiniz küçük bir şişlik, sandığınızdan çok daha fazlası olabilir. Boyun bölgesinde sonradan fark edilen her türlü yumru ya da şişliğin ciddiye alınması gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Seven, "Boyun kitlesi, boyunda normalde olmaması gereken her türlü yumru veya şişliği ifade eden genel bir terimdir. Bunların çoğu enfeksiyon kaynaklı ve iyi huyludur ama bazıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir" dedi.

EN SIK NEDEN: ENFEKSİYON

Boyun kitlelerinin en yaygın nedeninin enfeksiyonlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seven, "Selim tümörler, doğumsal anomaliler ve kötü huylu tümörler de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kitleler genellikle elle tutulur ya da gözle görülür hale geldiğinde kişinin kendisi ya da yakını tarafından fark edilir" diye konuştu.

TANI İÇİN İLERİ TETKİK GEREKEBİLİR

Boyun kitlelerinin teşhisinde fizik muayenenin çoğu zaman yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Seven, "Kulak burun boğaz muayenesi ve hastadan alınan öykü çoğu durumda tanıyı koymamıza yeter. Ancak bazı olgularda laboratuvar testleri, radyolojik görüntüleme ya da ince iğne aspirasyon biyopsisi gibi ileri tetkiklere ihtiyaç duyulabilir" ifadelerini kullandı. Boyun bölgesinde oluşan her yeni şişlik veya kitleye karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Seven, "Erken dönemde başvurulan tanı ve tedavi, özellikle kötü huylu hastalıkların yönetiminde büyük fark oluşturur. Bu nedenle hiçbir kitle göz ardı edilmemeli" uyarısında bulundu.

TEDAVİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE PLANLANIYOR

Tedavi sürecinin tamamen kitleye neden olan hastalığa göre şekillendiğini belirten Prof. Dr. Seven, "Bazı hastalarda basit bir medikal tedavi yeterli olurken, bazı durumlarda cerrahi girişim veya onkolojik tedavi gerekebilir. Her boyun kitlesi mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.

