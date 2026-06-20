Uzman isim uyardı: Geçmeyen baş ağrınızın sebebi bu olabilir

Geçmeyen baş ağrılarının önemli bir bölümünün boyun kaynaklı olabileceğini ifade eden Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cansu Özkan, “Özellikle günün büyük kısmını masa başında geçiren, bilgisayar kullanan veya uzun süre aynı pozisyonda kalan kişilerde boyun kaslarında gelişen gerginlikler, zamanla baş ağrısına dönüşebiliyor” diye konuştu.

‘AĞRININ KAYNAĞI HER ZAMAN BAŞ BÖLGESİ DEĞİL’

Uzm. Dr. Cansu Özkan’a göre özellikle boyun ve omuz çevresindeki kaslarda oluşan tetik noktalar, enseden başlayıp şakaklara, alın bölgesine ve göz çevresine kadar uzanan ağrılara neden olabiliyor.

Dr. Özkan, “Baş ağrısı şikayetiyle başvuran bazı hastalarda detaylı inceleme yapıldığında sorunun beyinden değil, boyun kaslarından kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda çalışan kişilerde kaslar sürekli yük altında kaldığı için ağrı zamanla baş bölgesine yansıyabiliyor. Bu nedenle yıllardır migren tedavisi gören bazı hastalarda beklenen iyileşmenin sağlanamamasının altında farklı bir neden yatabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘BOYUN HAREKETLERİ AĞRIYI ARTIRIYORSA DİKKAT’

Kulunç kaynaklı baş ağrılarının bazı ayırt edici özelliklere sahip olduğunu belirten Dr. Özkan “Ağrının uzun süre oturunca ortaya çıkması, boyun hareketleri sırasında artması, boyunda sertlik hissi bulunması veya belirli bir noktaya basıldığında baş ağrısının tetiklenmesinin de önemli ipuçları arasında yer alıyor. Bu hastalarda yalnızca ağrı kesici kullanılması çoğu zaman yeterli olmuyor. Çünkü ağrıyı ortaya çıkaran temel problem devam ettiği sürece şikayetler tekrar ediyor. Kalıcı iyileşme için kaslardaki gerginliğin ve tetik noktaların tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.

‘MODERN YAŞAM BOYUN KASLARINI ZORLUYOR’

Dr. Cansu Özkan, “Günümüzde çalışma ve yaşam alışkanlıklarının değişmesi, boyun bölgesindeki kasların daha fazla yük altında kalmasına neden oluyor. Uzun süre bilgisayar kullanımı, çalışma sırasında uygun olmayan oturma pozisyonları, hareketsizlik ve stres, kasların sürekli gerilim altında kalmasına yol açabiliyor. Gün içinde saatlerce aynı pozisyonda kalmak kasların doğal hareket düzenini bozuyor ve zamanla kronik ağrıların gelişmesine zemin hazırlıyor” diye konuştu.

‘DOĞRU DURUŞ VE EGZERSİZ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Boyun kaynaklı baş ağrılarının önlenmesinde ve tedavisinde ilk adımın günlük alışkanlıkların düzenlenmesi olduğunu belirten Dr. Özkan, “Çalışma ortamının ergonomik olarak düzenlenmesi, ekranın göz hizasında kullanılması, sık aralıklarla mola verilmesi ve düzenli hareket edilmesi boyun kaslarının korunmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra sıcak uygulamalar, germe egzersizleri ve kas güçlendirme programları da tedavi sürecini destekliyor. Küçük gibi görünen duruş hataları yıllar içinde ciddi kas problemlerine yol açabiliyor. Günlük yaşamda yapılacak basit değişiklikler bile ağrıların azalmasında önemli rol oynayabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘FİZİK TEDAVİ İLE BAŞ AĞRILARI KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR’

Boyun kaslarından kaynaklanan baş ağrılarında fizik tedavi uygulamalarının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Özkan, “Uygun hastalarda manuel terapi, kuru iğneleme ve tetik nokta tedavilerinin başarılı sonuçlar veriyor. Kaslardaki gerginliğin azaltılması ve hareket kısıtlılığının giderilmesiyle birlikte baş ağrılarında belirgin düzelme sağlanıyor. Bu nedenle erken dönemde yapılan değerlendirme ve tedavi kronikleşmenin önüne geçiyor” dedi.

GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARINDA BOYUN DA DEĞERLENDİRİLMELİ

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cansu Özkan, sık tekrarlayan veya nedeni açıklanamayan baş ağrılarında yalnızca nörolojik nedenlerin değil, kas ve iskelet sistemi kaynaklı problemlerin de araştırılması gerektiğini ifade etti. Baş ağrısının her zaman baş bölgesinden kaynaklanmadığını belirten Dr. Cansu Özkan, “Özellikle boyun ağrısı ve duruş bozukluğu eşlik eden kişilerde fiziksel tıp ve rehabilitasyon değerlendirmesinin büyük önem taşıyor” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır