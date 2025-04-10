Uzman isimden toz taşınımı uyarısı: "Solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabiliyor"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Berzan Haznedar, toz partiküllerinin özellikle astım, KOAH ve alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabileceğini belirtti. Çöl tozları veya ev tozlarının genellikle insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirten Dr. Haznedar, bu alerjik sivri reaksiyonlar arasında göğüs sıkışması, astım krizleri, gözde, burunda, ağızda kaşınma semptomları olabileceğini ifade etti.

SOLUNUM SIKIŞMASINA DİKKAT

Haznedar, hastaların solunum sıkışması çekebileceğini söyleyerek, "Bu tür durumlarda hastaların tozlardan sakınması ve korunması için kapalı ortamlara girmesi, tozlardan korunma yöntemlerinden birisidir. İkinci yöntem olarak ev içinde nem oranının yüzde 60’ın üzerinde olmaması lazım. Üçüncüsü eğer mevsimsel veya çöl tozu alerjisi varsa burundan su çekip burun lavajı yapması gerek. Semptomların azalmasına faydalı olmaktadır" dedi.

Toz partiküllerinin bütün insanları etkileyebileceğini, özellikle aile hikayesinde alerjik öyküsü olan insanların alerji olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Haznedar, "Aile öyküsü alerjisi olan insanların çöl tozu olduğunda dışarı çıkmamaları bizim tavsiye ettiğimiz ve hastaların korunması gereken yöntemlerden birisidir. Çalışan insanların da dışarı çıkarken maske takmalarını öneririz. İş yerlerine ulaştıktan sonra yüzüne ve boğazına, burnuna suyla lavaj yapmalarını öneririz" diye konuştu.

Haznedar, "Eğer çöl tozu hastalarda göğüs sıkışması yapıyorsa, astım krizleri oluyorsa branş olan göğüs hastalıkları uzmanına danışmalarını öneririm. Ciltte şiddetli kaşıntılar oluyorsa, kızarma oluyorsa cildiye uzmanına danışmalarını öneririm. Burunda kaşıntı, hapşırma, gözde yaşarma, boğaz kaşıntısı gibi semptomlar varsa kulak burun boğaz uzmanına danışmalarını da öneririm" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Batman il genelinde toz taşınımı beklendiği, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır