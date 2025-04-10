HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Uzman isimden toz taşınımı uyarısı: "Solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabiliyor"

Toz taşınımına karşı uyarılara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'da Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Berzan Haznedar, toz partiküllerinin özellikle astım, KOAH ve alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Uzman isimden toz taşınımı uyarısı: "Solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabiliyor"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Berzan Haznedar, toz partiküllerinin özellikle astım, KOAH ve alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabileceğini belirtti. Çöl tozları veya ev tozlarının genellikle insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirten Dr. Haznedar, bu alerjik sivri reaksiyonlar arasında göğüs sıkışması, astım krizleri, gözde, burunda, ağızda kaşınma semptomları olabileceğini ifade etti.

SOLUNUM SIKIŞMASINA DİKKAT

Haznedar, hastaların solunum sıkışması çekebileceğini söyleyerek, "Bu tür durumlarda hastaların tozlardan sakınması ve korunması için kapalı ortamlara girmesi, tozlardan korunma yöntemlerinden birisidir. İkinci yöntem olarak ev içinde nem oranının yüzde 60’ın üzerinde olmaması lazım. Üçüncüsü eğer mevsimsel veya çöl tozu alerjisi varsa burundan su çekip burun lavajı yapması gerek. Semptomların azalmasına faydalı olmaktadır" dedi.

AW429254_01

Toz partiküllerinin bütün insanları etkileyebileceğini, özellikle aile hikayesinde alerjik öyküsü olan insanların alerji olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Haznedar, "Aile öyküsü alerjisi olan insanların çöl tozu olduğunda dışarı çıkmamaları bizim tavsiye ettiğimiz ve hastaların korunması gereken yöntemlerden birisidir. Çalışan insanların da dışarı çıkarken maske takmalarını öneririz. İş yerlerine ulaştıktan sonra yüzüne ve boğazına, burnuna suyla lavaj yapmalarını öneririz" diye konuştu.

AW429254_03

Haznedar, "Eğer çöl tozu hastalarda göğüs sıkışması yapıyorsa, astım krizleri oluyorsa branş olan göğüs hastalıkları uzmanına danışmalarını öneririm. Ciltte şiddetli kaşıntılar oluyorsa, kızarma oluyorsa cildiye uzmanına danışmalarını öneririm. Burunda kaşıntı, hapşırma, gözde yaşarma, boğaz kaşıntısı gibi semptomlar varsa kulak burun boğaz uzmanına danışmalarını da öneririm" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Batman il genelinde toz taşınımı beklendiği, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizin ortasında lüksü küre çeviren yangın!Denizin ortasında lüksü küre çeviren yangın!
Vurulunca merdivende sürüklenmiş!Vurulunca merdivende sürüklenmiş!

Anahtar Kelimeler:
toz taşınımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Mezara çirkin saldırı! Zamanlama manidar

Mezara çirkin saldırı! Zamanlama manidar

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.