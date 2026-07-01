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Uzman ismi de kandırdılar! Bin 758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti: "Adeta beni hipnotize etmişlerdi"

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Para ve sermaye piyasaları uzmanı olan Dinçer K., (83) dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inan Dinçer K., bin 758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Dinçer K., "Eşimle birlikte yıllardır biriktirdiğimiz her şeyi çaldılar. Adeta beni hipnotize etmişlerdi. Kiralık kasadan altınları aldım ve sokakta beni bekleyen kişiye kendi ellerimle teslim ettim" dedi.

Beşiktaş’ta 16 Nisan'da 83 yaşındaki Dinçer K. dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu söyleyen ve bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilere inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını, dolandırıcılara teslim etti.

Uzman ismi de kandırdılar! Bin 758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti: "Adeta beni hipnotize etmişlerdi" 1

TÜM KAMERALAR İNCELENDİ 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda polis şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarını ve paranın teslim edildiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Polis baskınında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde başlandı.

NASIL DOLANDIRILDIĞI ANLATTI: "BU DEFA ARAYAN KİŞİYE İNANDIM"

Telefon dolandırıcılarına bin 758 Cumhuriyet Altını teslim eden Dinçer K., şüphelileri teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde kendisinden altın dolu çantayı teslim alan kişiyi teşhis eden Dinçer K. ifadesinde "Son 10 yıl içinde, yılda 10-15 kez dolandırıcılık için aranıyordum. Ben bunları anlayıp hep reddetmiştim. Onlara itibar etmemiştim. Ancak bu defa arayan kişiye inandım. Bana banka hesaplarımın kara para aklama işinde kullanıldığını, kendilerine yardım etmemi istediler. Ben ülkemi seven biriyim. Onlara yardım etmeyi kabul ettim" dedi.

Uzman ismi de kandırdılar! Bin 758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti: "Adeta beni hipnotize etmişlerdi" 2

"BENİ 50 KEZ ARADILAR"

Şüphelilerin kendisini yaklaşık 50 kez aradığını söyleyen Dinçer K. “Onların telkinleri doğrultusunda bankaya giderek kiralık kasada bulunan altınları bir çantaya koyarak yanıma aldım. Bana Etiler Metrosunun yakınlarında bir sokağa gitmemi istediler. Söyleneni yaptım. Sonra yanıma biri geldi. Telefonla konuşarak ‘Amirim şahısla birlikteyim, altınları alayım mı’ diye sordu. Karşısından olumlu yanıt alınca, göğsünün ön tarafında bulunan çantayı açtı. Ben de altınları onun içine koydum. Hızla oradan uzaklaştı. Başında bir bere vardı ve yüzünü gizleyeme çalışıyordu.” dedi.

"35 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ"

Mağdur Dinçer K., eşiyle birlikte bankalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptığını ve kazancının iyi olduğunu belirterek "Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Eşimle birlikte 35 yıldır biriktirdiğimiz birikimlerdi. Hepsini çaldılar. Polislere şüphelileri yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Herkesi daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" diye konuştu.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde tutulan Mehmet U. (27), Hasan T. (32), İsmail A. (56) Fethi K. (35) ve Selahhatin A. (39) için savcılıktan ek gözetim izni alındığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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