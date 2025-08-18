HABER

Uzman kardiyologdan kalp krizinden korunmanın 7 önemli yolu

Kalp hastalıkları, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit eden en yaygın sağlık sorunlarından biri. Ancak uzman kardiyologlara göre, basit ama etkili yaşam tarzı değişiklikleriyle bu riski büyük ölçüde azaltmak mümkün. İşte kalbinizi korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için uzmanların önerdiği 7 temel adım haberimizde...

Sedef Karatay

Kalp hastalıkları, dünya genelinde başlıca ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Ancak uzman kardiyologlar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. İşte kalbinizi korumak için 7 etkili yöntem:

1. AKILLI SAATİN ÖNEMİ

Akıllı saatler, özellikle 65 yaş üstü bireylerde atriyal fibrilasyon gibi düzensiz kalp ritimlerini tespit edebilir. Ancak bu cihazlar kesin tanı koymaz, sadece erken uyarı sağlar.

2. TANSİYONUNUZU DÜZENLİ ÖLÇTÜRÜN

Yüksek tansiyon, "sessiz katil" olarak bilinir ve kalp hastalıklarının önde gelen nedenlerinden biridir. Evinizde, dışarda tansiyon cihazları ile düzenli kontrol sağlayabilirsiniz.

3. YÜRÜYÜŞ VE EGZERSİZLERİ İHMAL ETMEYİN

Aerobik egzersizler (yürüyüş, yüzme, bisiklet) kalp sağlığı için vazgeçilmezdir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta kardiyo ve 2 gün direnç antrenmanı öneriliyor. Ağırlık çalışmaları da faydalıdır ancak kardiyo öncelikli olmalıdır.

4. KOLESTEROL SEVİYENİZ ÖNEMLİ

Kolesterol değerlerinizi 4-6 yılda bir kontrol ettirmeniz önerilir. Kötü kolesterol (non-HDL) 4 mmol/L’nin, toplam kolesterol ise 5 mmol/L’nin altında olmalıdır. Yüksek risk grubundaysanız daha sık test yaptırmalısınız.

5. ANTİ-İNFLAMATUAR BESİNLER

Akdeniz tipi beslenme, kalp sağlığı için idealdir. Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, balık, zeytinyağı ve kuruyemiş ağırlıklı beslenin. İşlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durmak büyük fark yaratır.

6. SİGARAYI BIRAKIN

Sigara, damarları tahrip eder, tansiyonu yükseltir, pıhtılaşmayı artırır ve plak oluşumunu hızlandırır. Elektronik sigaralar da kalp sağlığına zarar verebilir. Sigarayı bırakmak, kalp sağlığında kısa sürede iyileşme sağlar.

7. GÖBEK ÇEVRESİ ÖNEMLİ

Vücut kitle indeksi tek başına yeterli değildir. Göbek çevresi, kalp hastalıklarıyla daha yakından ilişkilidir. Erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm üzeri bel çevresi yüksek risk işaretidir.

