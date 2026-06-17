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Uzmanından kene tutunmasında '10 gün' uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, yaz aylarının gelmesi ile vatandaşların özellikle açık alanlarda kenelere karşı dikkatli olmasını söyleyerek, "Kene tutunmasında 10 günlük süreçteki semptomları iyi takip etmek gerekiyor" dedi.

Uzmanından kene tutunmasında '10 gün' uyarısı
Gökçen Kökden

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açık alanlarda kene tutunması riskinin arttığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, özellikle kırsal alanlarda ve doğayla temasın yoğun olduğu bölgelerde önemli uyarılarda bulundu.

KIRSAL ALANLAR VE AÇIK ARAZİLER RİSK OLUŞTURUYOR

Uzmanından kene tutunmasında 10 gün uyarısı 1

Yaz aylarında tarlada, bahçede çalışma, piknik ve kırsal alanlara yapılan ziyaretlerin kene tutunması açısından risk oluşturduğunu belirten Ersoy, hayvancılıkla uğraşan kişilerin de daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

Kenelerin yoğun görüldüğü bölgelerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade eden Ersoy, bunun her zaman mümkün olmadığını da vurguladı.

"AÇIK RENKLİ GİYSİLER TERCİH EDİLMELİ"

Korunma yöntemlerine de değinen Ersoy, açık alanlara gidilirken açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve gömleklerin pantolon içine yerleştirilmesinin basit ama etkili önlemler arasında yer aldığını söyledi.

DÖNÜŞTE MUTLAKA VÜCUT KONTROLÜ YAPILMALI

Uzmanından kene tutunmasında 10 gün uyarısı 2

Kırsal alandan veya piknikten dönüşte tüm vücudun dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, özellikle bacak arkası, koltuk altı, kulak arkası ve saçlı deri gibi bölgelerin elle taranmasının önemli olduğunu ifade etti. Kenenin erken fark edilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Ersoy, mümkün olan en kısa sürede çıkarılmasının gerektiğini söyledi.

KENEYİ DOĞRU ŞEKİLDE ÇIKARMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kene tutunması durumunda doğru müdahalenin kritik olduğunu belirten Ersoy, keneye çıplak elle dokunulmaması gerektiğini vurguladı. Kenenin deriye en yakın noktadan cımbız ya da uygun bir materyalle çıkarılması gerektiğini söyleyen Ersoy, keneyi patlatmanın veya üzerine kimyasal madde dökmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Eğer kene çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Her kenenin hastalık taşıyıcı olmadığını hatırlatan Ersoy, kene tutunması sonrası 10 günlük sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu süreçte ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, bulantı, kusma, karın ağrısı ve kanama bulguları gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
kene sağlık
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