Uzmanların araçlarda kullanılmasını önerdiği basit poşet çay hilesi

Uzmanların aktardıklarına göre araç içerisinde sıkça karşılaşılan bazı rahatsız edici durumlara karşı son derece ekonomik ve pratik bir çözüm bulunmaktadır. Bahsedilen bu yöntem pahalı bakım ürünlerine ya da özel kimyasal temizleyicilere gerek kalmadan uygulanabilmektedir. Bu noktada aracın içerisine poşet çay koymanın sırrı araştırılmaktadır. İşte uzmanların araçlarda kullanılmasını önerdiği basit poşet çay hilesi...

Defne Vera Şahin

Uzmanların önerdiği araç içerisine poşet çay koyma yöntemi kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmak isteyenler için çevre dostu bir alternatif sunmaktadır. Bu yöntemin hem maliyeti son derece düşük hem de uygulaması kolay olduğu için her araç sahibi tarafından uygulanabilir bir çözüm olarak kabul edilmektedir. Poşet çayların sunduğu doğal ferahlık ve hoş atmosfer de bu yöntemi çekici kılan özelliklerden biridir. Günümüzde sıklıkla araştırılan konulardan biri de araçlarda kullanılması önerilen poşet çay hilesidir.

Uzmanların araç sahiplerine önerdiği pratik yöntemlerden biri araç içerisinde karşılaşılan iki temel soruna çözüm sunmaktadır. Bu yöntem ise aracın içine birkaç adet poşet çay yerleştirmek olarak ilgi çeken bir hiledir. İlk bakışta şaşırtıcı görünse de poşet çayların yapısı bu yöntemi daha anlaşılır ve güvenilir hale getirmektedir.

Günümüzde pek çok araç sahibi araç içinde oluşan kokularla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bunlar arasında sigara dumanı, yiyecek kokuları, evcil hayvan taşımak ve yağmurda ıslanmış kıyafetlerden dolayı biriken ağır hava yer almaktadır. Bu durum araç içerisindeki atmosferi rahatsız edici hâle getirmektedir. Bu konuda geleneksel koku gidericiler ise çoğu zaman sadece kokuyu bastırmaktadır. Yüklü meblağlardaki koku gidericiler problemi çözmek yerine geçici bir ferahlık hissi yaratır. Bu noktada uzmanlar aracın içerisine çay poşeti yerleştirme yöntemini önermektedir. Çay poşetlerinin kokuyu gizlemekle beraber yapıları sayesinde kokuyu doğrudan emdikleri bilinmektedir.

Çay yapraklarının doğal lifleri güçlü bir koku tutma yeteneğine sahiptir. Bilhassa siyah çaydaki fermente yapı sayesinde çok daha etkili bir emicilik sağlanmaktadır. Arabanın içine yerleştirilen birkaç poşet çay zamanla bir türlü kokuyu içine çekebilmektedir. Bu sayede iç mekanda tazelik hissi bırakır. Üstelik bu yöntem herhangi bir kimyasal içermediği için hem sağlık açısından bir risk taşımaz hem de çevre dostu bir alternatif sunmaktadır.

Çay poşeti hilesi yalnızca kötü kokuları gidermekle sınırlı değildir. Poşet çay nem çekme konusunda da oldukça başarılı bir malzeme olarak öne çıkmaktadır. Araç içerisinde oluşan nem özellikle soğuk havalarda camların buğulanmasına neden olmaktadır. Bu da sürüş güvenliğini azaltan bir durumdur. Sabah işe giderken sisli camlarla uğraşmak ya da yağmurlu havalarda sürekli buğu temizlemeye çalışmak zaman kaybına neden olmaktadır. Öte yandan nemli hava araç içerisinde kalmaya devam ettikçe küf oluşumu da meydana gelmektedir. Bu da ağır kokuların daha kalıcı hale gelmesine yol açmaktadır. Bu durumda poşet çay ise bu nemi doğal bir sünger gibi emdiğinden havayı dengelemektedir.

Çay poşetini araç içerisinde kullanmak oldukça kolay bir yöntemdir. Yapılması gereken tek şey daha önce kullanılmamış poşet çayları araç içerisinde uygun noktalara yerleştirmek. Bunlar arasında torpido gözü, bagaj, kapı cepleri, koltuk altı ya da bardaklık gibi alanlar tercih edilebilir. Çay poşetlerinin ortalama 1–2 hafta boyunca etkisini koruduğu bilinmektedir. Bu süre sonrasında değiştirilerek düzenli kullanımda daha etkili sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu yöntem klasik siyah çay, yeşil çay ya da bitki çaylarıyla denenebilir. Siyah çay emiciliği bakımından en güçlü seçenek olsa da çeşitli aromalara sahip çaylar kullanıldığında hoş bir koku da bırakabilir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
