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Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeğinin cilde faydaları

Üzüm çekirdeği isminden de anlaşılabileceği üzere üzüm meyvesinin içerisinde yer alan çekirdeklere verilen isimdir. Üzüm tohumu olarak da adlandırılan üzüm çekirdeği, yeşil veya siyah üzüm tanelerinin içinde yer almaktadır. Üzüm yendikten sonra yaygın olarak bu çekirdekler çöpe atılmaktadır. Normal şartlarda üzüm çekirdeği değerli bir doğal besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzüm çekirdeği aynı zamanda sağlık için oldukça yararlıdır. Peki, üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeğinin cilde faydaları
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?
  • Üzüm çekirdeği neye iyi gelir?
  • Üzüm çekirdeğinin cilde faydaları nelerdir?
  • Üzüm çekirdeğinin zararları nelerdir?

Üzüm çekirdeği vitamin, mineral ve polifenoller bakımından zengin bir içeriğe sahip olan bir besindir. Özellikle bünyesinde bulunan flavonoidler ve proantosiyanidin gibi güçlü bileşenler sayesinde bağışıklığı destekleyici ve hücre yenileyici etkileri mevcuttur. Üzüm çekirdeği besin olarak tüketilebildiği gibi kozmetik alanda da sıklıkla kullanılmaktadır. Genellikle yağ ya da toz formlarına sahiptir. Yalnızca genel sağlık açısından değil, cilt sağlığı bakımında da son derece faydalıdır.

Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Üzüm çekirdeği düzenli olarak tüketildiğinde içerdiği doğal maddeler sayesinde vücutta hücre yenilenmesini desteklemektedir. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve serbest radikallerle savaşarak pek çok hastalığa yakalanma riskini düşürebilir. Doğal bir antioksidan olarak da bilinen üzüm çekirdeği, aynı zamanda anti kanser özelliği ile de dikkat çekmektedir.

Üzüm çekirdeğinde C ve E vitamininin yanı sıra demir, çinko, kalsiyum, çinko gibi mineraller de bulunur. Bu bağlamda üzüm çekirdeği faydaları şu şekildedir:

  • Doğal bir antioksidan özelliği bulunduğundan kalp ve damar sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.
  • Yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığı gibi problemlerin görülme riskini azaltabilir.
  • Eklem ağrılarına da iyi geldiği belirtilen üzüm çekirdeği ayrıca bağışıklık güçlendiricidir.
  • Sindirim sistemi sağlığını korumakla birlikte bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar.
  • İltihaplı rahatsızlıklara yakalanma oranını düşürür.
  • Kan şekeri değerlerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.
  • Göz retinasını güçlendirici etkisinden kaynaklı görme kaybı oluşmasını engelleyebilir.
  • Yaşlanma karşıtı etkisi, kolesterol değerlerini düzenlemesi, üzüm çekirdeği tozunun faydaları arasındadır.

Üzüm çekirdeği neye iyi gelir?

Üzüm çekirdeğinin yalnızca organlar üzerinde değil cilt sağlığı alanında da önemli yararları vardır. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlayan üzüm çekirdeği aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Özellikle dolaşım bozukluğu yaşayan bireylerde damar esnekliğini artırarak kanın daha rahat akmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasını önleyici etkisiyle felç ve kalp krizi riskini azaltıcı etkisi de vardır. Bu etkisi kalp ve damar sağlığının korunmasını destekleyici bir nitelik taşımaktadır.

Üzüm çekirdeği toz formunun yanı sıra yağ formunda da kullanılır. Güneşin olumsuz etkilerinden koruma, kolajen üretimini artırma, kemik gelişimini destekleme etkileri, üzüm çekirdeği yağının faydaları arasında yer alır.

Üzüm çekirdeğinin cilde faydaları nelerdir?

Cilt sağlığı söz konusu olduğunda üzüm çekirdeği oldukça etkili bir destekleyicidir. İçeriğinde bulunan E vitamini, cildi nemlendirir ve yaşlanma sürecinin yavaşlamasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde ciltteki serbest radikallerle savaşarak kırışıklıkların oluşumunu büyük ölçüde geciktirir. Aynı zamanda sivilce ve akne oluşumuna neden olan bakterilerle mücadelede etkin olduğu belirtilir.

Cilt yüzeyinde oluşan lekeleri azaltma etkisi, renk tonu eşitsizliğini gidermesi, cildin daha canlı ve parlak olması, gözenekleri sıkılaştırması gibi özellikleri üzüm çekirdeğinin cilde faydaları arasındadır. Üzüm çekirdeği hücre yenileyici bir etkiye sahip olmasından kaynaklı cilt sağlığında çok faydalıdır.

Üzüm çekirdeğinin zararları nelerdir?

Her doğal ürün gibi üzüm çekirdeğinin de ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerekir. Bilinçsiz tüketildiği zaman bazı yan etkilere yol açabilir. Özellikle aşırı miktarda tüketildiğinde mide bulantısı, baş dönmesi ve ishal gibi sindirim sorunları üzüm çekirdeğinin zararları olarak kabul edilir. Ayrıca alerjik bünyeye sahip kişilerin ciltlerinde kaşıntı veya kızarıklık gibi reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle üzüm çekirdeği kullanmadan önce doktor tavsiyesi almak önemlidir. Kan sulandırıcı ilaç kullananların, gebelik ve emzirme döneminde olanların da doktora danışmadan kullanması önerilmemektedir.

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