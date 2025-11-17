HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Uzun Covid araştırması! Gizemli bulgular keşfedildi: 20 kat daha fazla!

Uzun Covid’in sırrı çözülüyor. Fransız bilim insanları, milyonlarca insanın yıllardır çektiği bitkinlik, beyin sisi ve kas ağrılarının ardındaki fiziksel nedeni buldu: Kan dolaşımında normalin 20 katı fazla, daha büyük ve daha dirençli mikro pıhtılar ile bağışıklık sisteminin ürettiği ağ benzeri yapılar birleşerek damarları tıkıyor. İşte detaylar...

Uzun Covid araştırması! Gizemli bulgular keşfedildi: 20 kat daha fazla!
Sedef Karatay

Fransız bilim insanları, uzun süren Covid’in bitkinlik, beyin sisi ve kas ağrısı gibi inatçı semptomlarının ardındaki olası fiziksel nedeni ortaya çıkardı: Kan dolaşımında anormal derecede büyük ve yoğun mikro pıhtılar ile bağışıklık sisteminin ürettiği ağ benzeri yapılar birleşiyor.

Uzun Covid araştırması! Gizemli bulgular keşfedildi: 20 kat daha fazla! 1

UZUN COVİD’İN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

SARS-CoV-2 geçiren milyonlarca insanın aylar, hatta yıllar boyunca yaşadığı uzun Covid’in kesin nedeni hala tam olarak bilinmiyordu. Şimdi ise Montpellier Üniversitesi’nden genetikçi Alain Thierry liderliğindeki ekip, hastalığın altında yatan güçlü bir biyolojik mekanizma bulduklarını duyurdu.

Uzun Covid araştırması! Gizemli bulgular keşfedildi: 20 kat daha fazla! 2

MİKRO PIHTILAR VE NETS EL ELE VERİYOR

2021’de Güney Afrikalı fizyolog Resia Pretorius, uzun Covid hastalarında normalden çok daha küçük ama kılcal damarları tıkayabilecek mikro pıhtılar tespit etmişti.

2022’de ise Thierry’nin ekibi aynı hastalarda “nötrofil ekstrasellüler tuzakları” (NETs) adı verilen, bağışıklık hücrelerinin patojenleri yakalamak için ürettiği ağ benzeri yapıların aşırı arttığını göstermişti.

Uzun Covid araştırması! Gizemli bulgular keşfedildi: 20 kat daha fazla! 3

Yeni çalışma bu iki bulguyu birleştiriyor: Mikro pıhtılar ile NETs birbirine yapışarak daha büyük, daha dirençli ve damar tıkanıklığına yol açan kompleks yapılar oluşturuyor.

20 KAT DAHA FAZLA

Araştırmada 50 uzun Covid hastası ile 38 sağlıklı kişinin kanı karşılaştırıldı.

Sonuçlar:

  • Uzun Covid hastalarında mikro pıhtı sayısı sağlıklı bireylere göre yaklaşık 20 kat daha fazla
  • Bu pıhtılar hem daha büyük hem de daha yoğun
  • İçlerinde NETs kalıntıları yoğun şekilde bulunuyor

Alain Thierry: “Bu bulgular, mikro pıhtılar ile NETs arasında, düzensizleştiğinde hastalığa yol açan fizyolojik bir etkileşim olabileceğini gösteriyor.”

Uzun Covid araştırması! Gizemli bulgular keşfedildi: 20 kat daha fazla! 4

Çalışma, uzun Covid’in tanı ve tedavisinde yeni kapılar açabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara depremi kritik test oldu: Saniyeler içinde uyarı ürettiMarmara depremi kritik test oldu: Saniyeler içinde uyarı üretti
Düğün fotoğraflarını paylaştı hapis cezası aldı!Düğün fotoğraflarını paylaştı hapis cezası aldı!

Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) bilimsel araştırma covid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.