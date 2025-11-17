Uzun Covid araştırması! Gizemli bulgular keşfedildi: 20 kat daha fazla!

Fransız bilim insanları, uzun süren Covid’in bitkinlik, beyin sisi ve kas ağrısı gibi inatçı semptomlarının ardındaki olası fiziksel nedeni ortaya çıkardı: Kan dolaşımında anormal derecede büyük ve yoğun mikro pıhtılar ile bağışıklık sisteminin ürettiği ağ benzeri yapılar birleşiyor.

UZUN COVİD’İN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

SARS-CoV-2 geçiren milyonlarca insanın aylar, hatta yıllar boyunca yaşadığı uzun Covid’in kesin nedeni hala tam olarak bilinmiyordu. Şimdi ise Montpellier Üniversitesi’nden genetikçi Alain Thierry liderliğindeki ekip, hastalığın altında yatan güçlü bir biyolojik mekanizma bulduklarını duyurdu.

MİKRO PIHTILAR VE NETS EL ELE VERİYOR

2021’de Güney Afrikalı fizyolog Resia Pretorius, uzun Covid hastalarında normalden çok daha küçük ama kılcal damarları tıkayabilecek mikro pıhtılar tespit etmişti.

2022’de ise Thierry’nin ekibi aynı hastalarda “nötrofil ekstrasellüler tuzakları” (NETs) adı verilen, bağışıklık hücrelerinin patojenleri yakalamak için ürettiği ağ benzeri yapıların aşırı arttığını göstermişti.

Yeni çalışma bu iki bulguyu birleştiriyor: Mikro pıhtılar ile NETs birbirine yapışarak daha büyük, daha dirençli ve damar tıkanıklığına yol açan kompleks yapılar oluşturuyor.

20 KAT DAHA FAZLA

Araştırmada 50 uzun Covid hastası ile 38 sağlıklı kişinin kanı karşılaştırıldı.

Sonuçlar:

Uzun Covid hastalarında mikro pıhtı sayısı sağlıklı bireylere göre yaklaşık 20 kat daha fazla

Bu pıhtılar hem daha büyük hem de daha yoğun

İçlerinde NETs kalıntıları yoğun şekilde bulunuyor

Alain Thierry: “Bu bulgular, mikro pıhtılar ile NETs arasında, düzensizleştiğinde hastalığa yol açan fizyolojik bir etkileşim olabileceğini gösteriyor.”

Çalışma, uzun Covid’in tanı ve tedavisinde yeni kapılar açabilir.