Uzun namlulu silahlarla yakalanan 2 Türk İtalya'yı ayağa kaldırmıştı! Arkasından çete hesaplaşması çıktı... Suikast planı yapmışlar

Türkiye'deki çete hesaplaşması Avrupa'ya sıçradı. İtalya'yı ayağa kaldıran skandalın ardından Türk çetelerin intikam planı çıktı.

Ağustos ayında 'Casperlar' çetesi İspanya'da 'Daltonlar' çetesine saldırı düzenledi. Silahlı saldırı sonucu 'Daltonlar' üyesi olan Caner Koçer hayatını kaybetmişti. Bu olay iki çete arasındaki gerilimi artırmıştı.

CASPERLAR LİDERİ ALMANYA'DA SERBEST KALDI İTALYA'DA TUTUKLANDI

Almanya'da tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan 'Casperlar' çetesi lideri İsmail Atız (Hamuş Atız) İtalya'ya geçmiş ve burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

MELONİ TEBRİK ETMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak İtalya Başbakanı Meloni açıklamada bulunmuş ve "Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması ve hızlı müdahelelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ediyorum. Bu, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan, yüzyıllardır süregelen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için çok derin anlamlar taşıyan eşsiz bir etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasına imkan sağlayan eşsiz bir etkinlik oldu" demişti.

ATIZ İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

Sözcü'nün İtalyan basınına dayandırdığı habere göre Atız, İtalya'nın Viterbo kentindeki bir cezaevine yerleştirildi. Bunun bilgisini alan 'Daltınlar' çetesi ise Avrupa'da bulunan üyeleriyle temasa geçti. Atız'ın serbest bırakılma ihtimaline yönelik hazırlık yapıldı.

İTALYAN POLİSİ ÇETE ÜYELERİNE BASKIN YAPTI

Atız'ın mahkemeye sevk edileceği gün için uzun namlulu silahlarla hazırlık yapan 3 çete üyesine İtalyan polisi baskın yaptı. Çete üyelerinden biri izini kaybettirirken, 'Daltonlar' çetesi üyesi Barış Kaya ve Abdullah Atik yakalanarak gözaltına alındı.