Uzun süre sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el de sıkışmıştı, sessizliğini bozdu!

Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

DAVUTOĞLU: "TABİİ Kİ SERT ELEŞTİRİLERİM OLUR AMA GEREKEN SAYGIYI GÖSTERİRİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaman zaman sert eleştiriler yönelten isimlerin de resepsiyonda olup Erdoğan'la samimi görüntüler vermesi gündem oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tartışmalara "Tabii ki sayın cumhurbaşkanına sert eleştirilerim olur. Ama oturduğum zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi gereken saygıyı gösteririm ben" diye yanıt verdi.

"RESİMDE YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

Ekol TV'de Nagehan Alçı ve Ferhat Murat'ın sunduğu "Gün Başlarken" programında resepsiyona ilişkin konuşan Davutoğlu şunları söyledi:

"Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının şöyle bir ifadesi var: 'Efendim çok mutlusunuz.' Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in (sav) sünneti yani ben onu sadece bir rivayet olarak anlatmam. Benim kahkaha attığımı belki de kimse görmemiştir ev dışında. Kahkaha doğru değil, büyük kahkahalar özellikle Gazze'de olanlar varken. Ama benim çok surat astığımı da kimse görmemiştir. Hz. Peygamber (sav) der ki, 'Tebessüm sadakadır.' Ben bulunduğum ortamda tebessüm ederim, doğal halim bu. Davet edildiğim yerde, bu kadar heyetin içinde surat asmanın alemi ne?

"YANINA OTURMUŞUM, UZAK BİR YERE OTURMUŞUM, HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Başka yere bakmanın veya 'Aman, ben burada olmaktan mutsuzum' diye göstermenin alemi ne? Bulunduğum yer neresi olursa olsun orası benimle, heyetle değerlidir. Cumhurbaşkanının yanına oturmuşum, uzak bir yere oturmuşum, hiç önemli değil. Orası nedir, milletin temsilcilerinin buluştuğu yer. Tabii ki sayın cumhurbaşkanına sert eleştirilerim olur. Ama oturduğum zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi gereken saygıyı gösteririm ben."