HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uzun süre sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el de sıkışmıştı, sessizliğini bozdu!

Yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda verilen kareler gündeme oturdu. Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler uzun süre ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Erdoğan'la el sıkışıp yanına oturan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu o anlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Uzun süre sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el de sıkışmıştı, sessizliğini bozdu!
Hazar Gönüllü

Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

Uzun süre sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan la el de sıkışmıştı, sessizliğini bozdu! 1

DAVUTOĞLU: "TABİİ Kİ SERT ELEŞTİRİLERİM OLUR AMA GEREKEN SAYGIYI GÖSTERİRİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaman zaman sert eleştiriler yönelten isimlerin de resepsiyonda olup Erdoğan'la samimi görüntüler vermesi gündem oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tartışmalara "Tabii ki sayın cumhurbaşkanına sert eleştirilerim olur. Ama oturduğum zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi gereken saygıyı gösteririm ben" diye yanıt verdi.

Uzun süre sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan la el de sıkışmıştı, sessizliğini bozdu! 2

"RESİMDE YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

Ekol TV'de Nagehan Alçı ve Ferhat Murat'ın sunduğu "Gün Başlarken" programında resepsiyona ilişkin konuşan Davutoğlu şunları söyledi:
"Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının şöyle bir ifadesi var: 'Efendim çok mutlusunuz.' Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in (sav) sünneti yani ben onu sadece bir rivayet olarak anlatmam. Benim kahkaha attığımı belki de kimse görmemiştir ev dışında. Kahkaha doğru değil, büyük kahkahalar özellikle Gazze'de olanlar varken. Ama benim çok surat astığımı da kimse görmemiştir. Hz. Peygamber (sav) der ki, 'Tebessüm sadakadır.' Ben bulunduğum ortamda tebessüm ederim, doğal halim bu. Davet edildiğim yerde, bu kadar heyetin içinde surat asmanın alemi ne?

Uzun süre sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan la el de sıkışmıştı, sessizliğini bozdu! 3

"YANINA OTURMUŞUM, UZAK BİR YERE OTURMUŞUM, HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Başka yere bakmanın veya 'Aman, ben burada olmaktan mutsuzum' diye göstermenin alemi ne? Bulunduğum yer neresi olursa olsun orası benimle, heyetle değerlidir. Cumhurbaşkanının yanına oturmuşum, uzak bir yere oturmuşum, hiç önemli değil. Orası nedir, milletin temsilcilerinin buluştuğu yer. Tabii ki sayın cumhurbaşkanına sert eleştirilerim olur. Ama oturduğum zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi gereken saygıyı gösteririm ben."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM'den Minguzzi cinayetine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiasına açıklamaDMM'den Minguzzi cinayetine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiasına açıklama
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezasıUyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.