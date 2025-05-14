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Uzun süredir aranıyordu! Ordu'da 1 aydır kayıp görme engelli yaşlı adam derede ölü bulundu

Ordu'nun İkizce ilçesinde 1 aydır kayıp olan görme engelli yaşlı adam, dere içerisinde ölü olarak bulundu.

Uzun süredir aranıyordu! Ordu'da 1 aydır kayıp görme engelli yaşlı adam derede ölü bulundu
Begüm Özkaynak

İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Necati Demirci, 18 Nisan 2025 tarihinde kayboldu. Aradan geçen günlere rağmen kendisinden bir iz alınamayan Necati Demirci, için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve jandarma ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Necati Demirci'den hiçbir ize ulaşılamadı.

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DERE İÇERİSİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu aradığı Necati Demirci, evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede ormanlık alanda odun kesen bir vatandaş tarafından dere içerisinde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen savcı tarafından yapılan incelemeler sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu görme engelli yaşlı adam
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