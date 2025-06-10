Uzun yaşamın sırrı nedir? 100 yaşına kadar yaşamış ünlüler uzun yaşam sırlarını paylaştı

Hollywood yıldızları ya da siyasetçilerin uzun yaşam için sıra dışı yöntemlere başvurduğunu düşünebilirsiniz. Ancak 100 yaşını görmüş 10 ünlü isim, uzun ömrün sırrının basit alışkanlıklarda gizli olduğunu söylüyor. İşte onların hikayeleri ve bilimle desteklenen yaşam sırları.

SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN: NORMAN LEAR

İkonik senarist Norman Lear, 101 yaşında hayata veda etti. 2022’de USA Today’e konuşan Lear, uzun ömrünün sırrını “işini sevmek” olarak açıkladı: “Uyandığımda keyif aldığım şeyler yapıyorum. Bu, kendime verdiğim bir hediye.”

2015’te yapılan bir araştırma, 65 yaş üstü çalışanların emeklilere göre üç kat daha sağlıklı olduğunu gösteriyor.

İYİ BİR EŞ BULUN: JİMMY CARTER

ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşına kadar yaşadı ve bunu 77 yıllık eşi Rosalynn’e bağladı. 2019’da People’a konuşan Carter, “İyi bir eş, sizi hayata bağlar” dedi. 2021’de Frontiers in Psychology’de yayınlanan bir çalışma, sosyal desteğin sigara içmemek kadar uzun ömre katkı sağladığını doğruluyor.

HER GÜN YÜRÜYÜN: BOB HOPE

Komedyen Bob Hope, 100 yaşında öldü ve her gün 3 kilometre yürüdüğünü anlatmıştı. Bu alışkanlığı dedesinden öğrenen Hope, 96 yaşında bile yürüyüşünü sürdürdü. British Journal of Sports Science’taki bir araştırma, günde 160 dakika yürüyenlerin hareketsiz kişilere göre 5 yıl daha uzun yaşadığını gösteriyor.

GÜLÜMSEYİN: DOLORES HOPE

Bob Hope’un eşi Dolores, 102 yaşında vefat etti. Kızı Linda’ya göre, Dolores’in sırrı her zaman gülümsemesiydi. 2009’da sırrını anlatan Linda, annesinin pozitif enerjisinin uzun ömrüne katkı sağladığını belirtti.

GÜLÜN, SEVİN, ZİHNİNİZİ ÇALIŞTIRIN: OLİVİA DE HAVİLLAND

“Rüzgar Gibi Geçti” yıldızı Olivia de Havilland, 104 yaşında hayata veda etti. 2016’da Vanity Fair’e konuşan yıldız, uzun ömrünü “gülmek, sevmek ve zihni açık tutmak” ile açıkladı. Her gün New York Times bulmacaları çözen Havilland’ın bu alışkanlığı, 2022’de yayınlanan bir araştırmayla destekleniyor: Bulmaca çözmek, bilişsel bozuklukları iyileştirebiliyor.

MİZAH VE İYİLİK: KİRK DOUGLAS

“Spartaküs” yıldızı Kirk Douglas, 103 yaşında öldü. 2008’de Newsweek’e yazdığı yazıda, “Mizah ve başkalarına yardım etmek depresyonu azaltır, bu da uzun ömre katkı sağlar” dedi. Douglas, tatmin duygusunun paha biçilemez olduğunu vurguladı.

HIRSLI KALIN: GLORİA STUART

“Titanic”in yaşlı Rose’u Gloria Stuart, 100 yaşında vefat etti. 1999’daki anı kitabında, uzun ömrünü kariyerine olan tutkusuna bağladı: “1930’larda hırslıydım, bugün hala hırslıyım.” Kızı, annesinin hastalıklara aldırmadığını ve pozitif bir zihniyete sahip olduğunu söyledi.

DENGELİ YAŞAYIN: KRALİÇE ELİZABETH

Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yaşına kadar yaşadı. Tavsiyesi: “Hayatı, yarın kırmızı bir otobüs size çarpacakmış gibi yaşayın.” Elizabeth, katı kurallara bağlı kalmadan dengeli bir yaşam sürmenin önemini vurguladı.

STRESTEN UZAK DURUN: GEORGE BURNS

Komedyen George Burns, 100 yaşında öldü ve “Sevdiğiniz işi yaparsanız stres sizden uzak durur” dedi. Burns, her gün 15 dakika tempolu yürüyüş ve 45 dakika egzersiz yaptığını, ayrıca günde birkaç kadeh içtiğini belirtmişti. Stresi yatağa taşımamak, onun sırrıydı.

TEMİZ HAVA VE SOSYALLEŞME: EVA MARİE SAİNT

Oscar ödüllü Eva Marie Saint, 101 yaşına girmek üzere. 2023’te People’a konuşan Saint, “Temiz hava için yürüyorum, beyzbol izliyorum ve ailemle vakit geçiriyorum” dedi. Bir araştırma, sosyal bağların erken ölüm riskini %39 azalttığını gösteriyor.