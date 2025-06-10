HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Uzun yaşamın sırrı nedir? 100 yaşına kadar yaşamış ünlüler uzun yaşam sırlarını paylaştı

Hollywood’un ışıltılı dünyasından devlet yönetiminin koridorlarına, bazı ünlüler sadece başarılarıyla değil, uzun ömürleriyle de dikkat çekiyor. 100 yaşına yaklaşmış yada devirmiş 10 ünlü isim, sıra dışı diyetler ya da pahalı tedaviler yerine, basit ama etkili alışkanlıklarla uzun yaşamın kapılarını araladıklarını söylüyor. İşini sevmekten günlük yürüyüşlere, gülümsemekten güçlü sosyal bağlara kadar, bu ünlülerin sırları bilimle de destekleniyor. Uzun yaşamın formülü haberimizde...

Uzun yaşamın sırrı nedir? 100 yaşına kadar yaşamış ünlüler uzun yaşam sırlarını paylaştı
Sedef Karatay

Hollywood yıldızları ya da siyasetçilerin uzun yaşam için sıra dışı yöntemlere başvurduğunu düşünebilirsiniz. Ancak 100 yaşını görmüş 10 ünlü isim, uzun ömrün sırrının basit alışkanlıklarda gizli olduğunu söylüyor. İşte onların hikayeleri ve bilimle desteklenen yaşam sırları.

iStock-1495474876

SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN: NORMAN LEAR

İkonik senarist Norman Lear, 101 yaşında hayata veda etti. 2022’de USA Today’e konuşan Lear, uzun ömrünün sırrını “işini sevmek” olarak açıkladı: “Uyandığımda keyif aldığım şeyler yapıyorum. Bu, kendime verdiğim bir hediye.”

2015’te yapılan bir araştırma, 65 yaş üstü çalışanların emeklilere göre üç kat daha sağlıklı olduğunu gösteriyor.

thumbs_b_c_04ce752c34c85fc30aa6a953e36d2328

İYİ BİR EŞ BULUN: JİMMY CARTER

ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşına kadar yaşadı ve bunu 77 yıllık eşi Rosalynn’e bağladı. 2019’da People’a konuşan Carter, “İyi bir eş, sizi hayata bağlar” dedi. 2021’de Frontiers in Psychology’de yayınlanan bir çalışma, sosyal desteğin sigara içmemek kadar uzun ömre katkı sağladığını doğruluyor.

iStock-901493090

HER GÜN YÜRÜYÜN: BOB HOPE

Komedyen Bob Hope, 100 yaşında öldü ve her gün 3 kilometre yürüdüğünü anlatmıştı. Bu alışkanlığı dedesinden öğrenen Hope, 96 yaşında bile yürüyüşünü sürdürdü. British Journal of Sports Science’taki bir araştırma, günde 160 dakika yürüyenlerin hareketsiz kişilere göre 5 yıl daha uzun yaşadığını gösteriyor.

iStock-458943029

GÜLÜMSEYİN: DOLORES HOPE

Bob Hope’un eşi Dolores, 102 yaşında vefat etti. Kızı Linda’ya göre, Dolores’in sırrı her zaman gülümsemesiydi. 2009’da sırrını anlatan Linda, annesinin pozitif enerjisinin uzun ömrüne katkı sağladığını belirtti.

GÜLÜN, SEVİN, ZİHNİNİZİ ÇALIŞTIRIN: OLİVİA DE HAVİLLAND

“Rüzgar Gibi Geçti” yıldızı Olivia de Havilland, 104 yaşında hayata veda etti. 2016’da Vanity Fair’e konuşan yıldız, uzun ömrünü “gülmek, sevmek ve zihni açık tutmak” ile açıkladı. Her gün New York Times bulmacaları çözen Havilland’ın bu alışkanlığı, 2022’de yayınlanan bir araştırmayla destekleniyor: Bulmaca çözmek, bilişsel bozuklukları iyileştirebiliyor.

iStock-530864187

MİZAH VE İYİLİK: KİRK DOUGLAS

“Spartaküs” yıldızı Kirk Douglas, 103 yaşında öldü. 2008’de Newsweek’e yazdığı yazıda, “Mizah ve başkalarına yardım etmek depresyonu azaltır, bu da uzun ömre katkı sağlar” dedi. Douglas, tatmin duygusunun paha biçilemez olduğunu vurguladı.

thumbs_b_c_dd4847da3cb286b8583772136c22b6fd

HIRSLI KALIN: GLORİA STUART

“Titanic”in yaşlı Rose’u Gloria Stuart, 100 yaşında vefat etti. 1999’daki anı kitabında, uzun ömrünü kariyerine olan tutkusuna bağladı: “1930’larda hırslıydım, bugün hala hırslıyım.” Kızı, annesinin hastalıklara aldırmadığını ve pozitif bir zihniyete sahip olduğunu söyledi.

thumbs_b_c_f47c23c26e5387f2f1c724791d32dbcf

DENGELİ YAŞAYIN: KRALİÇE ELİZABETH

Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yaşına kadar yaşadı. Tavsiyesi: “Hayatı, yarın kırmızı bir otobüs size çarpacakmış gibi yaşayın.” Elizabeth, katı kurallara bağlı kalmadan dengeli bir yaşam sürmenin önemini vurguladı.

thumbs_b_c_31e9be81118fd76e71d7e2bae4f16691

STRESTEN UZAK DURUN: GEORGE BURNS

Komedyen George Burns, 100 yaşında öldü ve “Sevdiğiniz işi yaparsanız stres sizden uzak durur” dedi. Burns, her gün 15 dakika tempolu yürüyüş ve 45 dakika egzersiz yaptığını, ayrıca günde birkaç kadeh içtiğini belirtmişti. Stresi yatağa taşımamak, onun sırrıydı.

TEMİZ HAVA VE SOSYALLEŞME: EVA MARİE SAİNT

Oscar ödüllü Eva Marie Saint, 101 yaşına girmek üzere. 2023’te People’a konuşan Saint, “Temiz hava için yürüyorum, beyzbol izliyorum ve ailemle vakit geçiriyorum” dedi. Bir araştırma, sosyal bağların erken ölüm riskini %39 azalttığını gösteriyor.

iStock-530729519

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ayakta zor durdu!Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ayakta zor durdu!
5 gündür her yerde aranıyordu! Arkadaşının evinde bulundu 5 gündür her yerde aranıyordu! Arkadaşının evinde bulundu

Anahtar Kelimeler:
Hollywood kraliçe 2. elizabeth uzun yaşama Uzun yaşamın sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Uyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladı

Uyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladı

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Danıştay hakimi ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı!

Danıştay hakimi ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.