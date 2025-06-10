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Uzun yola çıkmadan otomobilinizde yapmanız gereken 7 kontrol

Yaz mevsiminin gelişiyle tatil planları yapılmaya başladı. Ancak bu süreçte unutulmaması gereken bir husus var: Otomobili kontrol etmek. İşte uzun yola çıkmadan otomobilinizde kontrol etmeniz gereken sistemler.

Uzun yola çıkmadan otomobilinizde yapmanız gereken 7 kontrol
Hazar Gönüllü

Hazırlık, iyi bir yolculuğun yarısıdır. Ancak her şey tatil valizlerinin bagaja atılması, navigasyonun ayarlanmasından ibaret değildir. Uzun yola çıkmadan önce yapılması gereken çok önemli bir şey daha var: Otomobili kontrol etmek.

Uzun yolda karşınıza çıkabilecek küçük bir arıza, büyük sorunlara neden olabilir. İşte bu yüzden, yola çıkmadan önce otomobilinizin güvenliğinden ve sağlığından emin olmanız şart. Bu içeriğimizde, otomobil sahiplerinin uzun yol öncesi mutlaka dikkat etmesi gereken kontrol noktalarını bir araya getirdik. Gelin şimdi, hem sizi hem de aracınızı rahatlatacak adımlara geçelim.

Uzun yola çıkmadan önce otomobilinizde yapmanız gereken kontroller

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MOTOR YAĞI VE SIVI KONTROLLERİ

Motor yağı için bir otomobilin kalbi demek mümkün. Eksik ya da özelliğini kaybetmiş bir motor yağı, performans kaybından motor arızasına kadar çok ciddi problemlere yol açar. Ayrıca antifriz, cam suyu ve fren hidroliği gibi sıvıların da kontrolü yapılmalıdır. Ancak bunu son güne bırakmayın, zira servis randevusu başınızı ağrıtabilir.

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LASTİK KONTROLLERİ

Uzun yol demek, yüzlerce kilometre boyunca yola temas eden lastiklere ekstra yük binmesi demek. Diş derinliği yeterli mi? Basınç fabrika verilerine uygun mu? Stepne durumu ne? İşte bu soruların cevabı yola çıkmadan alınmalı. Lastik kontrolü yapmamanız hâlinde lastiğiniz patlayabilir, çok büyük kazalar yapabilirsiniz.

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FREN SİSTEMİ KONTROLÜ

Tıpkı lastikler gibi fren sistemi de uzun yol sırasında yoğun strese maruz kalacaktır. Bu yüzden uzun yola çıkmadan önce fren balataları, diskler ve hidrolik sistemini kontrol ettirmenizde fayda var. Fren performansı, özellikle de yüksek hızlarda önem taşıyacaktır.

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AKÜ VE ELEKTRİK SİSTEMİNİN KONTROLÜ

Pek çok kişi, akünün kış mevsiminde daha fazla sorun yarattığını düşünür. Ancak bu, tam anlamıyla doğru değildir. Çünkü eski aküler, sıcak havalarda da performans kaybı yaşayabilir, hatta aniden boşalabilirler. Ayrıca farlar, sinyaller ve cam silecekleri gibi elektronik sistemler de uzun yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.

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KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ KONTROLÜ

Uzun yolda cam açarak serinlemeyi düşünüyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuzdur. Arabanızın klimasının düzgün çalışması hem konfor hem sürüş güvenliği açısından oldukça önemlidir. Polen filtresi ve klima gazı kontrolü gibi işlemleri yapmadan uzun yola çıkmayın.

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PERİYODİK BAKIM KONTROLÜ

Yola çıkmadan önce, aracınızın periyodik otomobil bakım geçmişini mutlaka kontrol edin. Son bakımda neler yapılmış? Ne zaman tekrar bakım zamanı geliyor? Eksikleri yola çıkmadan tamamlamak, sonrası için çok büyük avantaj anlamına gelebilir.

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İLK YARDIM KİTİNİN KONTROLÜ

İlgili yönetmeliklere göre trafiğe çıkan tüm otomobillerde ilk yardım çantası bulunmalıdır. Ancak bazılarımız, buna o kadar da önem vermiyor. Keşke herkes en çok da ilk yardım çantasının önemini bilse… Eğer uzun yola çıkacaksanız mutlaka ama mutlaka ilk yardım çantasını kontrol edin. Eksikler varsa tamamlayın. Tabii yangın söndürme tüpünü de görmezden gelmeyin.

Uzun yolculuklar, yalnızca varış noktası değil; aynı zamanda yolun kendisiyle de keyiflidir. Ancak bu keyfi güvenle yaşayabilmek için yukarıdaki kontrolleri göz ardı etmemeniz gerekiyor. Üstelik yol boyunca yaşanabilecek sorunları en aza indirmek, sadece birkaç saatlik ön hazırlıkla mümkün. Unutmayın: Siz otomobilinize iyi bakarsanız o da size iyi bakacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil motor lastik
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