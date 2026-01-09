HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uzundere semalarında nefes kesen atlayış

Türkiye’nin ilk wingsuit atlayışını gerçekleştiren profesyonel base-jumper, kamuoyunda "Sincap Adam" olarak tanınan Cengiz Koçak, Erzurum’un Uzundere ilçesinde keşfettiği yüksek bir konumdan, buz gibi havaya rağmen gerçekleştirilen atlayışta 200 km/s hıza ulaşarak Tortum Gölü ve Yedigöller semalarında süzüldü ve atlayışını başarıyla tamamladı.

Uzundere semalarında nefes kesen atlayış

Ekstrem sporların en zorlu dallarından biri olan wingsuit ve paraşütle atlama alanında uluslararası başarılara imza atan 50 yaşındaki Cengiz Koçak, bugüne kadar binlerce atlayış gerçekleştirdi. FAI / A, B, C ve D lisanslarına sahip olan Koçak; skydiving, base jump, yamaç paraşütü ve speed fly uçuşlarıyla tanınıyor. Rekor denemeleriyle sık sık gündeme gelen Koçak, ekstrem spor dünyasının en deneyimli isimleri arasında yer alıyor.
Koçak’ın bu tutkusunun başlangıcı ise çocukluk yıllarına dayanıyor. 7 yaşındayken ailesiyle gittiği 19 Mayıs gösterilerinde gökyüzünden süzülen paraşütçüleri izlediği anı anlatan Koçak, "O gün neden doğduğumu anladım" dedi.
Atlayış öncesi zirvede hazırlıklarını yapan Koçak, tüm dikkatini paraşütüne ve rüzgâra veriyor. Dış dünyayla bağını koparıp tamamen ana odaklanan deneyimli sporcu, tedirginlikten uzak, aksine büyük bir mutlulukla atlayış anını bekliyor.
Uzundere’de gerçekleştirilen bu etkileyici atlayış, hem bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi hem de ekstrem spor tutkunlarını heyecanlandırdı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gmail Gmail olalı böyle değişiklik görmedi!Gmail Gmail olalı böyle değişiklik görmedi!
Muhalif milletvekilinin kafasına el bombası attılar! O anlar kameradaMuhalif milletvekilinin kafasına el bombası attılar! O anlar kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.