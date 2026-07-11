Uzungöl’de araç şelaleye uçtu: 1 yaralı

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl’de meydana gelen trafik kazasında, Arap turistlerin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki şelalenin içine düştü.

Yukarı Şelaleler mevkiinde yaşanan kazada, araçta bulunan sürücü vatandaşların yardımı ve kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır