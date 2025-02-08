HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vakalar giderek artıyor! Gripten en kısa sürede kurtulmak için bunları tüketin

Vakalar giderek artıyor! Gripten en kısa sürede kurtulmak için bunları tüketin

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.02.2025 09:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde grip vakaları bir hayli arttı. Peki hastalığı hafif geçirmek hatta daha hızlı kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Uzmanlara göre hızlı iyileşmenin yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bu dönemde özellikle bol bol C vitamini tüketilmesi öneriliyor.

Vakalar giderek artıyor! Gripten en kısa sürede kurtulmak için bunları tüketin

Hastalığı hafif geçirmek, gripten hızlı kurtulmak... En başta beslenmeye dikkat etmek gerek. Hızlı iyileşmek için vücudun özellikle C vitaminine ihtiyacı var. Portakal, mandalina ve limon bunların başında geliyor. Kuşburnu da zencefil kadar faydalı. Bitki çaylarını mutlaka tüketin. Bu besinleri tüketirken bol su içmeyi ve dinlenmeyi ihmal etmeyin.

iStock-1332681024

Özellikle yeşil biber C vitamini deposu, hem bağışıklığı koruyor hem de hastalığı çabuk atlatmanıza oluyor.

soğan sarımsak

Soğan, sarımsak ve turp en az ilaç kadar etkili. Sarımsak hem C vitamininden zengin hem de antiseptik özelliğe sahip. Zencefil ise şifa saçıyor.

C VİTAMİN

Kanal D Ana Haber'e konuşan Prof. Dr. Ela Temeloğlu Keskin, "Virüs enfeksiyonlarına çok yatkın bir mevsimdeyiz. C vitamini içeren sebze ve meyveleri bolca tüketerek bağışıklık sistemimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor.

Yeşil biberin mevsimi değil ancak C vitaminini mevsimi geldiğinde yeşil biberden alabiliriz. Kivinin içerisinde de C vitamini yüksek oranda var.

ZENCEFİL

Zencefil, bal ve ıhlamur kombinasyonunu tüketerek boğazımızı rahatlatıp aynı zamanda C vitamini alımını artırabiliriz.

Eğer beslenmeniz yetersizse takviyeler yardım alın. C vitamini takviyesi, D vitamini takviyesi, çinko düzeyiniz düşükse çinko takviyesi bu mevsimde daha çok önerdiğimiz takviyeler." dedi.

Anahtar Kelimeler:
grip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi!

Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi!

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

Bu kurallara kulak tıkamanın bedeli 21 bin TL!

Bu kurallara kulak tıkamanın bedeli 21 bin TL!

Gözden kaçan kanser belirtisine dikkat! Geceleri ortaya çıkıyor

Gözden kaçan kanser belirtisine dikkat! Geceleri ortaya çıkıyor

Kocaeli'de korkunç olay! Cinayet sonrası paylaşımı ortaya çıktı: '24 saat geçmeden kanınız akar böyle'

Kocaeli'de korkunç olay! Cinayet sonrası paylaşımı ortaya çıktı: '24 saat geçmeden kanınız akar böyle'

Tezgahlarda dolaşan 'Çin' cevizine dikkat!

Tezgahlarda dolaşan 'Çin' cevizine dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.