Vakalar giderek artıyor! Gripten en kısa sürede kurtulmak için bunları tüketin

Hastalığı hafif geçirmek, gripten hızlı kurtulmak... En başta beslenmeye dikkat etmek gerek. Hızlı iyileşmek için vücudun özellikle C vitaminine ihtiyacı var. Portakal, mandalina ve limon bunların başında geliyor. Kuşburnu da zencefil kadar faydalı. Bitki çaylarını mutlaka tüketin. Bu besinleri tüketirken bol su içmeyi ve dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Özellikle yeşil biber C vitamini deposu, hem bağışıklığı koruyor hem de hastalığı çabuk atlatmanıza oluyor.

Soğan, sarımsak ve turp en az ilaç kadar etkili. Sarımsak hem C vitamininden zengin hem de antiseptik özelliğe sahip. Zencefil ise şifa saçıyor.

Kanal D Ana Haber'e konuşan Prof. Dr. Ela Temeloğlu Keskin, "Virüs enfeksiyonlarına çok yatkın bir mevsimdeyiz. C vitamini içeren sebze ve meyveleri bolca tüketerek bağışıklık sistemimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor.

Yeşil biberin mevsimi değil ancak C vitaminini mevsimi geldiğinde yeşil biberden alabiliriz. Kivinin içerisinde de C vitamini yüksek oranda var.

Zencefil, bal ve ıhlamur kombinasyonunu tüketerek boğazımızı rahatlatıp aynı zamanda C vitamini alımını artırabiliriz.

Eğer beslenmeniz yetersizse takviyeler yardım alın. C vitamini takviyesi, D vitamini takviyesi, çinko düzeyiniz düşükse çinko takviyesi bu mevsimde daha çok önerdiğimiz takviyeler." dedi.