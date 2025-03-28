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  4. Vali açıkladı! Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı

Vali açıkladı! Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı

28.03.2025 19:02
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "3 ayda polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı 335 denetimde 46 kaçak maden ocağı kapatıldı. Denetimler sonucunda 19 adli ve idari işlem yapılarak 238 ton kaçak kömür ele geçirildi” dedi.

Vali açıkladı! Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, valilik binasında Mart ayına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hayrettin Selimoğlu da Vali Hacıbektaşoğlu'na eşlik etti.

"KAÇAK MADEN OCAKLARI İLİMİZE ÖZGÜ"

Toplantıda, kaçak ocaklarla ilgili denetimlerin arttığını belirten Vali Hacıbektaçoğlu, “Kaçak maden ocakları ilimize özgü, başka illerde çok fazla görülmeyen bir olay. Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 1 Ocak- 26 Mart 2025 tarihleri arasında jandarma ve polis ekipleri tarafından 335 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda 46 kaçak ocak kapatılmış, 19 adli ve idari işlem yapılarak 238 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 14, ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 310 oranında bir artış gerçekleşmiştir.” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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