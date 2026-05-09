HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vali Akbıyık’tan ‘Engelliler Haftası’ mesajı

10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Muğla Valisi Dr.

Vali Akbıyık’tan ‘Engelliler Haftası’ mesajı

10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık mesaj yayımladı. Vali Akbıyık mesajında, bu haftanın amacının engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek, çözüm yollarını güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak adına önemli bir vesile olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Engellilik, bireyin ve toplumun tamamının ortak sorumluluğudur. Asıl engellerin, fiziki şartlardan ve toplumsal bakış açılarından kaynaklandığı unutulmamalıdır. Engelli bireylerimiz; sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar birçok alanda elde ettikleri başarılarla, azim ve kararlılığın önünde hiçbir şeyin duramayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Sergiledikleri sabır, mücadele ve güçlü duru; bir başarı öyküsü aynı zamanda da hepimiz için birer ilham kaynağıdır. Bu noktada, engelli bireylerimizin hayatın her alanına eşit ve etkin bir şekilde katılımını sağlamak; eğitimden istihdama, sosyal hayattan kültürel yaşama kadar her alanda fırsat eşitliğini güçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Devletimiz de bu anlayışla, engelli vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla kararlı adımlar atmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı engellilerin de yüzyılı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası’nın toplumsal duyarlılığı daha da artırmasını temenni ediyor; tüm engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildiErzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi
Kemaliye’de Şırzi Köprüsü akşam turizmine hazırlanıyorKemaliye’de Şırzi Köprüsü akşam turizmine hazırlanıyor

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.