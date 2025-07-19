HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Vali Aydoğdu 12 farklı ülkeden Erzincan'a gelen 14 öğrenciyi ağırladı

Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında 12 farklı ülkeden Erzincan'a gelen 14 öğrenci, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Vali Aydoğdu 12 farklı ülkeden Erzincan'a gelen 14 öğrenciyi ağırladı

Öğrencileri Erzincan'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, "Erzincan, sakin ve huzurlu bir şehir. Doğa ve su sporları bakımından ülkemizin en önde gelen şehirlerinden biri. Zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla burada kendinizi evinizde hissedeceksiniz" dedi. Türkiye'nin, demokrasinin, Cumhuriyetin ve İslam dininin en güzel yaşandığı ülkelerden biri olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "İnsanlarımız çok misafirperverdir, samimidir ve içtendir. Bizim inanılmaz bir tarihi birikimimiz var bu coğrafya üzerinde. Onun için sizlerin Türkiye'yi tanıması, Erzincan'ı tanıması bizler için çok önemli. Bunlar sizlerin hayatınızda iz bırakacak ziyaretler. Ülkelerinize döndüğünüzde Türkiye'nin ve Erzincan'ın iyiliklerini güzelliklerini kalplerinizde taşıyarak, ülkelerinize götürmeniz bizler için çok önemli" diyerek konuştu.

Vali Aydoğdu, öğrencilere Türkçe öğrenme yolculuklarında başarılar dileyerek, "Sizlerin burada geçirdiğiniz zamanın hem eğitici hem de keyifli olmasını temenni ediyorum. Türkçeyi öğrenirken kültürümüzü de yakından tanımanız bizleri mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!Bakanlık duyurdu: Marcus Aurelius hasreti sona erdi! ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!
İçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında toplantıİçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında toplantı

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.