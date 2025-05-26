HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vali Aydoğdu'dan Küplü köyünde incelemeler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesine bağlı Küplü köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Aydoğdu'dan Küplü köyünde incelemeler

Vali Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları Yusuf İzci ve Ömer Özbay, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Kemah ilçesine bağlı Küplü köyünü ziyaret ettiler.
Köy Muhtarı Sinan Uylaş ve köy sakinleriyle bir süre hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu, köy ile ilgili talepleri ve sorunları dinleyerek ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. (İHA)

Vali Aydoğdu, Küplü köyünde incelemelerde bulunduBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"
Esenyurt'ta bir restoranda yangın paniği! Ekipler sevk edildiEsenyurt'ta bir restoranda yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.