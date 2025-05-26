Vali Aydoğdu'dan Küplü köyünde incelemeler

Vali Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları Yusuf İzci ve Ömer Özbay, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Kemah ilçesine bağlı Küplü köyünü ziyaret ettiler.

Köy Muhtarı Sinan Uylaş ve köy sakinleriyle bir süre hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu, köy ile ilgili talepleri ve sorunları dinleyerek ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır