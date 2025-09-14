HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vali Canbolat talimat verdi, 85 yaşındaki Durmuş amca huzurevine yerleştirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun süredir yalnız yaşayan ve kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan 85 yaşındaki Durmuş Acar, Vali Yakup Canbolat’ın talimatıyla evinden alınarak Söke Huzurevi’ne yerleştirildi.Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’nde uzun süredir yalnız yaşayan 85 yaşındaki Durmuş Acar’a Aydın Valiliği el uzattı.

Vali Canbolat talimat verdi, 85 yaşındaki Durmuş amca huzurevine yerleştirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun süredir yalnız yaşayan ve kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan 85 yaşındaki Durmuş Acar, Vali Yakup Canbolat’ın talimatıyla evinden alınarak Söke Huzurevi’ne yerleştirildi.

Vali Canbolat talimat verdi, 85 yaşındaki Durmuş amca huzurevine yerleştirildi 1

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’nde uzun süredir yalnız yaşayan 85 yaşındaki Durmuş Acar’a Aydın Valiliği el uzattı. Annesini küçük yaşta kaybeden ve kimsesi olmadığı için yıllardır yalnız yaşayan Acar, ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldi. İlerleyen yaşı ile birlikte zor günler geçiren Durmuş Amca’nın sesinin duyan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yardım eli uzatarak Acar’ın huzurevine yerleştirilmesi için talimat verdi. Vali Canbolat’ın talimatı üzerine harekete geçen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, İmamköy’e gitti. Durmuş amcayı sıcak bir yuvaya kavuşturmak için harekete geçen ekipler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından 85 yaşındaki Acar’ı Söke Huzurevi’ne yerleştirdi.

Vali Canbolat talimat verdi, 85 yaşındaki Durmuş amca huzurevine yerleştirildi 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da otoparka pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralıElazığ’da otoparka pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Belediye başkanı AK Partiye geçeceği iddiasına yanıt verdiBelediye başkanı AK Partiye geçeceği iddiasına yanıt verdi

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.