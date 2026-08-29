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Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşlar için düzenlenen Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı.Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin yeni rütbeleri takdim edildi.

Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşlar için düzenlenen Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin yeni rütbeleri takdim edildi. Vali Gökmen Çiçek; terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşları tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi ve görevlerinde başarılar temenni etti.
Tören, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı 1

Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı 2

Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı 3

Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı 4

Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı 5

Vali Çiçek, Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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