Vali Gül: 300 okulumuza temizlik robotları alıyoruz

İstanbul Valisi Davut Gül "300 okulumuzda farklı bir uygulama yapacağız. 5 kazanım olacak bu projenin sonunda. Birincisi robotlar alıyoruz temizlik robotları dolayısıyla da okullarımızdaki temizlikle ilgili önemli bir katkı olacağını ve insana dayalı temizliğin bu anlamda biraz daha makinalar tarafından yapılacağını tahmin ediyoruz, görmek istiyoruz bunu denemek istiyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen Sıfır Atık İstanbul İstişare Toplantısı'na katıldı. İstanbul'da atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunun ele alındığı toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'ÇOCUKLARIMIZ DAHA BİLİNÇLİ'

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bizim sonuç itibariyla sorunların değil çözümün parçası olmamız lazım. Çözüme milyonda bir yüzde bir, binde bir. Bu oran çok önemli değil biz kendi hayatımızda ne yapıyoruz, kendi hayatımızda ne yapacağız. Türkiye de 8 yılda kamu kurum ve kuruluşları, kurumsal firmalar, okullarımız; herkesin aklında, mikrofonu uzattığınızda sıfır atıkla ilgili ne düşünüyorsunuz dediğinizde mutlaka söyleyebileceği bununla ilgili yaşadığı bir tecrübe var. Artık çocuklarımız bizden daha bilinçli, her atığın çöp olmadığını bunun bir değerinin olduğunu çevrenin sonsuza kadar böyle gitmeyeceğini biliyoruz Evlatlarımız bizden daha iyi biliyor. İstanbul’da da okullarımızın tamamında kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamında atıklar kendi alanında ayrıştırılıyor. Aksayan yönlerimiz var mı evet var ama aksayan yönleri de olabildiğince ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

'300 OKULUMUZDA FARKLI BİR UYGULAMA YAPACAĞIZ'

İstanbul Valisi Davut Gül okullarda sıfır atık kapsamında 5 yeni adım izleneceğininden de bahsetti. Konuyla ilgili yol haritasını da aktaran Gül, "Bu sene Sıfır Atık Vakfımızla birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bize verdiği finansmanla 300 okulumuzda farklı bir uygulama yapacağız. 5 kazanım olacak bu projenin sonunda. Birincisi robotlar alıyoruz temizlik robotları dolayısıyla da okullarımızdaki temizlikle ilgili önemli bir katkı olacağını ve insana dayalı temizliğin bu anlamda biraz daha makinalar tarafından yapılacağını tahmin ediyoruz, görmek istiyoruz bunu denemek istiyoruz." diye konuştu.

'SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI GEREKİYOR'

Vali Gül, "İkincisi maalesef her sonbahar geldiğinde gazete haberlerine, televizyon haberlerine baktığımızda şunu görüyoruz; şu şehrin bu kadar suyu var, 4 günlük suyu kaldı, 30 günlük suyu kaldı, 20 günlük suyu kaldı. Bu ne demek şu demek sonbaharda 1 ay yağmur yağmasa ya da 2 ay geç yağsa İstanbul başta olmak üzere birçok yerde susuzlukla karşı karşıya geleceğiz. Demek ki suyun verimli kullanılması gerekiyor. Okullarımızda sensörlü harekete duyarlı musluklar, bataryalar oluşturacağız. Üçüncüsü var olan yerlerde zaten var özellikle büyük okullarımızda atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili kutuları koyacağız oluşturacağız. Dördüncüsü okullarımızın bahçelerinde 8 yaşında, 10 yaşında boylu fidanların ağaçların olduğu ağaçlarımız olmuş olacak ve bununla birlikte çevre düzenlemelerini yapacağız. Son olarak da çocuklarımızın ücretsiz içme suyuna ulaşabilmeleri için arıtma cihazları koyacağız. Sonuç itibariyle her yaptığımız şey milyonda bir, milyarda bir, birşeye olumlu katkı sağlasın istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Sıfır Atık Vakfımızla birlikte, İl Müdürlüklerimizle birlikte, Kaymakamlıklarımızla birlikte daha önemlisi siz gönüllülerimizle birlikte, Hanımefendinin hedefi olan ve dünyada da kabul gören bu projenin başarılı olması için birlikte çalışacağız" dedi.(DHA)

Vali Gül: 300 okulumuza temizlik robotları alıyoruz 1Vali Gül: 300 okulumuza temizlik robotları alıyoruz 2Vali Gül: 300 okulumuza temizlik robotları alıyoruz 3

Vali Gül: 300 okulumuza temizlik robotları alıyoruz 4

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Davut Gül
